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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$744,974
19.05.2025
$744,974
18.05.2025
$746,528
17.05.2025
$748,778
16.05.2025
$741,724
14.05.2025
$748,139
13.05.2025
$748,667
11.05.2025
$748,639
10.05.2025
$747,111
09.05.2025
$748,000
08.05.2025
$746,890
07.05.2025
$745,807
14.04.2025
$728,947
13.04.2025
$729,375
12.04.2025
$725,652
11.04.2025
$732,971
10.04.2025
$721,616
09.04.2025
$731,077
08.04.2025
$729,347
07.04.2025
$735,316
06.04.2025
$735,383
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10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22433
ID новостройки на Realting
In CRM: 2400017
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Arcadia - это больше, чем просто продолжение успешной 1 фазы проекта - это редкая возможность приобретения недвижимости с высоким потенциалом роста цен. Комплекс Arcadia является частью уже существующего сообщества, поэтому его жильцы могут пользоваться всей инфраструктурой 1 фазы, от развлекательных объектов до различных услуг. В проекте гармонично сочетаются природа и современный образ жизни.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухня
  • Гардероб
Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 5 минут
  • Аквапарк - 6 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
  • Местный рынок - 1 минута ходьбы
  • Больница - 12 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 25 минут

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$744,974
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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