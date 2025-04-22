Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд

Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Arcadia - это больше, чем просто продолжение успешной 1 фазы проекта - это редкая возможность приобретения недвижимости с высоким потенциалом роста цен. Комплекс Arcadia является частью уже существующего сообщества, поэтому его жильцы могут пользоваться всей инфраструктурой 1 фазы, от развлекательных объектов до различных услуг. В проекте гармонично сочетаются природа и современный образ жизни.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Кондиционеры

Кухня

Гардероб

Школа - 5 минут

Аквапарк - 6 минут

Пляж Банг Тао - 15 минут

Гольф-клуб - 15 минут

Местный рынок - 1 минута ходьбы

Больница - 12 минут

Международный аэропорт Пхукета - 25 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости