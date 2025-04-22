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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 3 минутах от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$567,339
14.04.2025
$563,835
13.04.2025
$564,167
12.04.2025
$561,287
11.04.2025
$566,949
10.04.2025
$558,166
09.04.2025
$565,483
08.04.2025
$564,146
07.04.2025
$568,762
06.04.2025
$568,814
05.04.2025
$567,194
04.04.2025
$570,940
03.04.2025
$581,144
02.04.2025
$582,218
01.04.2025
$583,503
31.03.2025
$583,911
30.03.2025
$583,751
29.03.2025
$586,121
28.03.2025
$586,529
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25519
ID новостройки на Realting
In CRM: 2444230
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Виллы располагаются рядом с одним из самых красивых пляжей Пхукета и в окружении пышного национального парка. Виллы не огорожены массивными стенами, вместо этого гости могут наслаждаться видом на тропический сад и чувствовать связь с природой, не выходя из собственной гостиной. Все комнаты просторные, функциональные и наполнены светом. Преимуществом является панорамный вид на собственный тропический сад, создающий умиротворенную и расслабляющую атмосферу.

Инфраструктура комплекса:

  • клубный дом
  • коворкинг
  • фитнес-центр и тренажерный зал
  • круглосуточная охрана с видеонаблюдением
  • кафе

Окончание строительства:

Фаза 1 - 4 квартал 2025 года

Фаза 2 - 3 квартал 2026 года

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня
  • Ванные комнаты
  • Стенные шкафы
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Най Янг - 3 минуты
  • Национальный парк Сиринат - 5 минут
  • Пляж Най Тон - 8 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 8 минут
  • Пляж Май Као - 20 минут
  • Международная школа - 30 минут

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 3 минутах от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$567,339
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