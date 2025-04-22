Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 3 минутах от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Виллы располагаются рядом с одним из самых красивых пляжей Пхукета и в окружении пышного национального парка. Виллы не огорожены массивными стенами, вместо этого гости могут наслаждаться видом на тропический сад и чувствовать связь с природой, не выходя из собственной гостиной. Все комнаты просторные, функциональные и наполнены светом. Преимуществом является панорамный вид на собственный тропический сад, создающий умиротворенную и расслабляющую атмосферу.

Инфраструктура комплекса:

клубный дом

коворкинг

фитнес-центр и тренажерный зал

круглосуточная охрана с видеонаблюдением

кафе

Окончание строительства:

Фаза 1 - 4 квартал 2025 года

Фаза 2 - 3 квартал 2026 года

Встроенная кухня

Ванные комнаты

Стенные шкафы

Кондиционеры

Пляж Най Янг - 3 минуты

Национальный парк Сиринат - 5 минут

Пляж Най Тон - 8 минут

Международный аэропорт Пхукета - 8 минут

Пляж Май Као - 20 минут

Международная школа - 30 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости