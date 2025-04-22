Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 3 минутах от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд

Виллы располагаются рядом с одним из самых красивых пляжей Пхукета и в окружении пышного национального парка. Виллы не огорожены массивными стенами, вместо этого гости могут наслаждаться видом на тропический сад и чувствовать связь с природой, не выходя из собственной гостиной. Все комнаты просторные, функциональные и наполнены светом. Преимуществом является панорамный вид на собственный тропический сад, создающий умиротворенную и расслабляющую атмосферу.
Инфраструктура комплекса:
Окончание строительства:
Фаза 1 - 4 квартал 2025 года
Фаза 2 - 3 квартал 2026 годаУдобства и оснащение в доме