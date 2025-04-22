  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд

Са Кху, Таиланд
от
$150,817
19.05.2025
$150,817
18.05.2025
$151,131
17.05.2025
$151,587
16.05.2025
$150,159
14.05.2025
$151,457
13.05.2025
$151,565
11.05.2025
$151,559
10.05.2025
$151,250
09.05.2025
$151,429
08.05.2025
$151,204
07.05.2025
$150,986
14.04.2025
$147,871
13.04.2025
$147,957
12.04.2025
$147,202
11.04.2025
$148,687
10.04.2025
$146,384
09.04.2025
$148,302
08.04.2025
$147,951
07.04.2025
$149,163
06.04.2025
$149,176
;
9
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22532
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410439
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

О комплексе

Крупнейший многофункциональный проект на Пхукте с кондоминиумами, роскошными виллами, отелями, магазинами, торговым центром, спортивным клубом, медицинским и оздоровительным центром.

Третья фаза будет состоять из двух 7-этажных зданий. Один корпус представляет собой жилое здание, второй - только под отельное управление.

Условия покупки:

  • 100% оплата в течении 30 дней
  • Кэшбек 7% в год, до полной готовности квартиры (декабрь 2027 года)
  • Мебельный пакет не входит в стоимость (8000 бат за м2)
  • Фрихолд - доплата 5000 бат за м2
Преимущества

Комплекс с хорошим инвестиционным потенциалом. Подойдёт для сдачи в аренду под управлением УК, а также для самостоятельного проживания инвесторов.

7% — гарантированная доходность в течение 5 лет.

Кэшбэк 7% в год, до полной готовности квартиры.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 7 минутах ходьбы от пляжа Найтон и рядом с международных аэропортом Пхукета (2,2 км).

Найтон — это один из самых живописных и спокойных пляжей острова, расположенный на северо-западе Пхукета. Он известен своей уединенной атмосферой, мягким золотистым песком и чистой морской водой. Найтон также популярен среди любителей снорклинга благодаря коралловым рифам, находящимся недалеко от берега.

  • Пляж Найтон – 7 минут пешком
  • Национальный парк Сиринат – 10 минут на машине
  • Международная школа UWC – 17 минут на машине
  • Аэропорт – 17 минут на машине

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ASPIRE HUAI KHWANG
Бангкок, Таиланд
от
$65,427
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Карон, Таиланд
от
$103,196
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,78 млн
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Равай, Таиланд
от
$102,998
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$127,206
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$150,817
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$893,667
Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл. Особенности бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой парковка сад с пальмами и декоративными тропическими растениями захватывающие виды на горы круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,59 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от пляжа. Международный …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$108,562
Комплекс предлагает возможность насладиться первоклассными удобствами в тихом, уединенном месте. Всего 282 роскошных квартиры, расположенных в четырех жилых блоках, позволят вам насладиться уединением и эксклюзивными удобствами, не похожими ни на какие другие. Получите возможность поселиться…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации