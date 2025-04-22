Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд

Крупнейший многофункциональный проект на Пхукте с кондоминиумами, роскошными виллами, отелями, магазинами, торговым центром, спортивным клубом, медицинским и оздоровительным центром.
Третья фаза будет состоять из двух 7-этажных зданий. Один корпус представляет собой жилое здание, второй - только под отельное управление.
Условия покупки:
Комплекс с хорошим инвестиционным потенциалом. Подойдёт для сдачи в аренду под управлением УК, а также для самостоятельного проживания инвесторов.
7% — гарантированная доходность в течение 5 лет.
Кэшбэк 7% в год, до полной готовности квартиры.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах ходьбы от пляжа Найтон и рядом с международных аэропортом Пхукета (2,2 км).
Найтон — это один из самых живописных и спокойных пляжей острова, расположенный на северо-западе Пхукета. Он известен своей уединенной атмосферой, мягким золотистым песком и чистой морской водой. Найтон также популярен среди любителей снорклинга благодаря коралловым рифам, находящимся недалеко от берега.