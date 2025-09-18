Tranio — это международный брокер недвижимости
По запросу клиентов мы подбираем недвижимость, а также лучших поставщиков услуг, необходимых для выгодного и безопасного инвестирования за рубежом.
Мы помогаем по следующим направлениям:
консультации по стратегии инвестирования,
аудит объекта и юридической чистоты сделки,
выстраивание налоговой структуры,
организация банковского финансирования,
постпродажное обслуживание и управление,
получение ВНЖ в странах Европы и США,
продажа объекта.
Мы не посредничаем при сделке, а напрямую связываем клиентов с нашими зарубежными партнёрами — лучшими агентствами и застройщиками в стране покупки.
Мы работаем без дополнительных наценок для клиентов: если вы покупаете недвижимость с нашей помощью, то цена для вас будет такая же, как если бы вы обратились к зарубежному партнёру напрямую. Это важное условие, зафиксированное в наших договорах со всеми партнёрами.
Мы придерживаемся прозрачности в деловых отношениях: все участники сделки знают свою роль и функции других сторон, имена партнёров и контрагентов всегда открыты для клиентов.
- Подбор инвестиционной недвижимости в Дубае, Турции, Кипре и странах европы
- Полное сопровождение сделок по покупке недвижимости
- Персональные консультации по инвестициям в условиях ограничений
- Получение паспорта Турции и стран Карибского бассейна
- Получение ВНЖ в странах Европы
- Собственные объекты девелопмента и редевелопмента в Дубае, Афинах и Берлине с высокой доходностью
- Постпродажное обслуживание и управление
- Выстраивание налоговой структуры