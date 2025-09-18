  1. Realting.com
TRANIO

ОАЭ, Дубай
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2010
На платформе
2 года 10 месяцев
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
tranio.ru
Об агентстве

Tranio — это международный брокер недвижимости
По запросу клиентов мы подбираем недвижимость, а также лучших поставщиков услуг, необходимых для выгодного и безопасного инвестирования за рубежом.

Мы помогаем по следующим направлениям:
консультации по стратегии инвестирования,
аудит объекта и юридической чистоты сделки,
выстраивание налоговой структуры,
организация банковского финансирования,
постпродажное обслуживание и управление,
получение ВНЖ в странах Европы и США,
продажа объекта.
Мы не посредничаем при сделке, а напрямую связываем клиентов с нашими зарубежными партнёрами — лучшими агентствами и застройщиками в стране покупки.

Мы работаем без дополнительных наценок для клиентов: если вы покупаете недвижимость с нашей помощью, то цена для вас будет такая же, как если бы вы обратились к зарубежному партнёру напрямую. Это важное условие, зафиксированное в наших договорах со всеми партнёрами.

Мы придерживаемся прозрачности в деловых отношениях: все участники сделки знают свою роль и функции других сторон, имена партнёров и контрагентов всегда открыты для клиентов.

Услуги

- Подбор инвестиционной недвижимости в Дубае, Турции, Кипре и странах европы
- Полное сопровождение сделок по покупке недвижимости 
- Персональные консультации по инвестициям в условиях ограничений
- Получение паспорта Турции и стран Карибского бассейна
- Получение ВНЖ в странах Европы
- Собственные объекты девелопмента и редевелопмента в Дубае, Афинах и Берлине с высокой доходностью 
- Постпродажное обслуживание и управление
- Выстраивание налоговой структуры

Новостройки
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$952,865
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Рынок морепродуктов - 3,3 км Пляж Най Харн - 4,2 км Пирс Чалонг - 4,9 км Мыс Промтеп - 6,2 км
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,090
Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря. В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамич…
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Rome рядом с Downtown, Meydan District 11, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$493,948
Проект Samana Rome — это жилой комплекс, состоящий из двух малоэтажных башен с общим количеством всего 80 апартаментов, что обеспечивает приватность и спокойную атмосферу проживания. В проекте представлены квартиры с 1 и 2 спальнями, каждая из которых оснащена частным бассейном. Особенностью…
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$323,789
Комплекс состоит из 14 одноэтажных вилл с 3 спальнями. Особенности: бассейн с террасой зона отдыха сад парковка Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Ламаи находится на юго-восточном побережье острова в нескольких километрах от пляжа Чавенг. Он являетс…
Жилой комплекс Новая резиденция Belgrove Residence с бассейнами и парками рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$907,506
Вашему вниманию предлагается уникальная возможность стать частью удивительного жилого проекта — Belgrove Residences. 26-этажное здание с изящным фасадом предлагает к приобретению апартаменты с 1-3 спальнями. Европейские стандарты качества и инженерные решения, использованные при строительств…
Квартиры
Квартира 4 комнаты в Pasakoy Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Pasakoy Mahallesi
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
$534,599
Квартира 7 комнат в Simantra, Греция
Квартира 7 комнат
Simantra
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
$2,32 млн
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Ту…
$182,050
Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
$1,77 млн
Дома
Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
Вилла 5 комнат в Помос, Кипр
Вилла 5 комнат
Помос
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр Пр…
$820,528
Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
$964,959
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитны…
$1,07 млн
Наши агенты в ОАЭ
1 562 объекта
Агентства рядом
PRO Silver
Easy Life Property
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2018
Новостройки 31 Жилая недвижимость 85
Продажа лучшей недвижимости в Дубае. Мы помогаем нашим клиентам найти идеальный дом, заботимся о каждой детали и делаем все возможное, чтобы процесс покупки или аренды недвижимости прошел максимально гладко и комфортно. Несмотря на то, что мы специализируемся на продаже элитной недвижимос…
Crystal real Estate FZ-LLC
ОАЭ, Рас-эль-Хайма
Жилая недвижимость 19
Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенной в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.Мы предоставляем профессиональные брокерские услуги для наших клиентов, чтобы обеспечит…
Dubai-Realty
ОАЭ, Дубай
Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае.  Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ. Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобр…
DOM REAL ESTATE
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2018
Новостройки 19 Жилая недвижимость 356 Коммерческая недвижимость 1
Если в ваших планах купить квартиру, чтобы выгодно её перепродать или сдавать в аренду – выберите пункт «для инвестиций». Если вы ищите жилье для себя, отдыха – ваш пункт «для жизни».
Realpoint Real Estate Consultancy
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 4
Realpoint Real Estate Consultancy является аккредитованным агентством RICS в Дубае, которое удовлетворяет требования международных инвесторов на рынке недвижимости ОАЭ. Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере международного консалтинга по недвижимости и 3-летним опытом проведени…
