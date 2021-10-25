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Waterfront Residences

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
7
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс Waterfront Residences - это 3 малоэтажных здания с видом на море, включающих в себя 33 апартамента в самом сердце Laguna Phuket – лучшего курортного комплекса в Азии. Каждый апартамент в Waterfront Residences отличаются просторными жилыми зонами и комфортными спальнями со смежными ванными комнатами с открытой террасой и  собственным панорамным бассейном.

На территории комплекса:

  • Общие бассейны 
  • Фитнес центр
  • Конференц-зал
  • 3 ресторана
  • Пляжный клуб
  • Библиотека
  • Отельный сервис 24/7

Данный комплекс представляет интерес как для покупателей, которые хотят приобрести квартиры в качестве основного или второстепенного места жительства, так и для инвесторов. Владельцы жилья могут быть уверены в том, что профессиональный и опытный персонал Лагуна Пхукет всегда готов позаботиться об их квартирах, включая оказание специализированной услуги аренды в период их отсутствия.

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 173.0 – 209.0
Цена за м², EUR 5,841 – 6,029
Цена квартиры, EUR 1,04 млн – 1,22 млн
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Инфраструктура рядом
Аэропорт 11 500 м
Детский сад 400 м
Магазин 150 м
Море 500 м
Остановка транспорта 50 м
Торговый центр 150 м
Школа 400 м

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Waterfront Residences
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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