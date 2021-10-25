Комплекс Waterfront Residences - это 3 малоэтажных здания с видом на море, включающих в себя 33 апартамента в самом сердце Laguna Phuket – лучшего курортного комплекса в Азии. Каждый апартамент в Waterfront Residences отличаются просторными жилыми зонами и комфортными спальнями со смежными ванными комнатами с открытой террасой и собственным панорамным бассейном.

На территории комплекса:

Общие бассейны

Фитнес центр

Конференц-зал

3 ресторана

Пляжный клуб

Библиотека

Отельный сервис 24/7

Данный комплекс представляет интерес как для покупателей, которые хотят приобрести квартиры в качестве основного или второстепенного места жительства, так и для инвесторов. Владельцы жилья могут быть уверены в том, что профессиональный и опытный персонал Лагуна Пхукет всегда готов позаботиться об их квартирах, включая оказание специализированной услуги аренды в период их отсутствия.

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.