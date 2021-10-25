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Angsana Beachfront Residences

Пхукет, Таиланд
от
€1,46 млн
;
24 1
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Angsana Beachfront Residences — это уникальный жилой комплекс на первой пляжной линии в окружении тропической зелени, живописных лагун и курортов премиум-класса. Апартаменты Angsana это современные резиденции с 2 или 3 спальнями, частным бассейном и видом на море

Комплекс состоит из небольших 3-этажных зданий, каждое из которых делится на 6 апартаментов. Квартиры на первом этаже со своим тропическим садом. Третий этаж занимают пентхаусы с бассейном на крыше. Внутри каждой квартиры вас ждут просторные светлые комнаты, стильная и качественная отделка. К каждой спальни прилегает личная ванная комната, на территории всех резиденций расположены просторные террасы с личным бассейном и видом на море

В стоимость апартаментов уже включена встроенная мебель и бытовая техника.

Приобретая апартаменты в Angsana Beachfront Residences вы вступаете в Sanctuary Club — глобальную клубную сеть с эксклюзивными предложениями и скидками в 40 курортах и отелях, 60 спа-центрах, 80 магазинах сети  Banyan Tree Group по всему миру. Вы также получаете членство в гольф-клубе Laguna Phuket

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.

Компания Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited приобрела участок Лагуна Пхукет на заре 1980-х годов и превратила бесплодный оловянный рудник в первый интегрированный курортный комплекс в Азии. Компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются. 

На сегодняшний день  Laguna Property зарекомендовало себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработало безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 260.0
Цена за м², EUR 5,620
Цена квартиры, EUR 1,46 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 336.0
Цена за м², EUR 7,339
Цена квартиры, EUR 2,47 млн
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Инфраструктура рядом
Аэропорт 10 500 м
Детский сад 1 200 м
Море 100 м
Торговый центр 600 м
Аэропорт 1 200 м

Видеообзор жилой комплекс Angsana Beachfront Residences

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Angsana Beachfront Residences
Пхукет, Таиланд
от
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