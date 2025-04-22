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Жилой комплекс Уютный комплекс вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$355,334
14.04.2025
$353,140
13.04.2025
$353,346
12.04.2025
$351,543
11.04.2025
$355,089
10.04.2025
$349,588
09.04.2025
$354,171
08.04.2025
$353,333
07.04.2025
$356,225
06.04.2025
$356,257
05.04.2025
$355,243
04.04.2025
$357,588
03.04.2025
$363,980
02.04.2025
$364,652
01.04.2025
$365,458
31.03.2025
$365,713
30.03.2025
$365,612
29.03.2025
$367,097
28.03.2025
$367,352
27.03.2025
$367,470
26.03.2025
$365,944
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ID: 24914
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420908
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Этот небольшой комплекс состоит всего из 3 великолепных вилл с бассейнами, зелёными зонами и паркингом. Просторные виллы с бассейном предлагают сочетание современных элементов дизайна с тропическим оттенком, построены с хорошей вентиляцией и максимальным использованием естественного света. Архитектурная философия сосредоточена на балансе, позволяя элементам камня, дерева, воды и металла течь в гармонии. Тихое место идеально подходит для семей или посетителей Пхукета, ищущих отдых и релаксацию.

Все виллы включают просторные жилые и обеденные зоны, современные кухни, частные бассейны и вместительные парковочные места, окруженные зелеными садами.

Преимущества
  • Гарантированное время строительства 10 месяцев.
  • Покупка на стадии строительства гарантирует, что вы увидите рост стоимости на 20–30 % сразу после сдачи виллы.
  • Юридические специалисты помогут вам контролировать все аспекты передачи земли, правоустанавливающие документы и условия оплаты.
  • Партнеры по полному спектру услуг по управлению недвижимостью гарантируют, что маркетинг виллы, система бронирования, уборка и безопасность будут полностью выполнены в ваше отсутствие.
Расположение и объекты поблизости

Район Таланг отличается развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью: удобная развязка позволяет добраться до почти любого уголка острова. На севере находится пирс Лаем Сай, с которого можно отправиться на материковую часть Таиланда, в Пхангу, купить водный тур, а также поесть свежих морепродуктов в местных кафе. На холмах расположился национальный парк Khao Phra Thaeo с тропой для хайкинга, где можно насладиться первозданной природой острова. Район подходит для тихой и размеренной жизни, здесь потрясающая природа и не так много людей.

  • 5 минут - Robinson Lifestyle Thalang
  • 10 минут - Porto De Phuket
  • 10 минут - British International School
  • 10 минут - Boat Avenue
  • 20 минут - HeadStart International School

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Уютный комплекс вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$355,334
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