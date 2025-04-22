Жилой комплекс Уютный комплекс вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд

Этот небольшой комплекс состоит всего из 3 великолепных вилл с бассейнами, зелёными зонами и паркингом. Просторные виллы с бассейном предлагают сочетание современных элементов дизайна с тропическим оттенком, построены с хорошей вентиляцией и максимальным использованием естественного света. Архитектурная философия сосредоточена на балансе, позволяя элементам камня, дерева, воды и металла течь в гармонии. Тихое место идеально подходит для семей или посетителей Пхукета, ищущих отдых и релаксацию.

Все виллы включают просторные жилые и обеденные зоны, современные кухни, частные бассейны и вместительные парковочные места, окруженные зелеными садами.

Гарантированное время строительства 10 месяцев.

Покупка на стадии строительства гарантирует, что вы увидите рост стоимости на 20–30 % сразу после сдачи виллы.

Юридические специалисты помогут вам контролировать все аспекты передачи земли, правоустанавливающие документы и условия оплаты.

Партнеры по полному спектру услуг по управлению недвижимостью гарантируют, что маркетинг виллы, система бронирования, уборка и безопасность будут полностью выполнены в ваше отсутствие.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Район Таланг отличается развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью: удобная развязка позволяет добраться до почти любого уголка острова. На севере находится пирс Лаем Сай, с которого можно отправиться на материковую часть Таиланда, в Пхангу, купить водный тур, а также поесть свежих морепродуктов в местных кафе. На холмах расположился национальный парк Khao Phra Thaeo с тропой для хайкинга, где можно насладиться первозданной природой острова. Район подходит для тихой и размеренной жизни, здесь потрясающая природа и не так много людей.