Жилой комплекс Уютный комплекс вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд

Этот небольшой комплекс состоит всего из 3 великолепных вилл с бассейнами, зелёными зонами и паркингом. Просторные виллы с бассейном предлагают сочетание современных элементов дизайна с тропическим оттенком, построены с хорошей вентиляцией и максимальным использованием естественного света. Архитектурная философия сосредоточена на балансе, позволяя элементам камня, дерева, воды и металла течь в гармонии. Тихое место идеально подходит для семей или посетителей Пхукета, ищущих отдых и релаксацию.
Все виллы включают просторные жилые и обеденные зоны, современные кухни, частные бассейны и вместительные парковочные места, окруженные зелеными садами.Преимущества
Район Таланг отличается развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью: удобная развязка позволяет добраться до почти любого уголка острова. На севере находится пирс Лаем Сай, с которого можно отправиться на материковую часть Таиланда, в Пхангу, купить водный тур, а также поесть свежих морепродуктов в местных кафе. На холмах расположился национальный парк Khao Phra Thaeo с тропой для хайкинга, где можно насладиться первозданной природой острова. Район подходит для тихой и размеренной жизни, здесь потрясающая природа и не так много людей.