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  3. Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€215,016
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20
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О комплексе

Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха.

Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии.

В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы.

Особенности квартир Внутреннее пространство

Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон

Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон

Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната.

Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты.

Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл.

Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка.

Преимущества

Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%.

Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет.

Варианты инвестиционных программ:

  • Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов.

    Арендный доход - 5%

    Количество лет - 3

    1-й платеж: 50%

    2-й платеж: 20%

    3-й платеж: 20%

    4-й платеж: 10%

  • Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа.

    Арендный доход - 5%

    Количество лет - 3

    1-й платеж: 5%

    12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж

    Последний платеж: 75%

Программа Rental Pool

Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки:

  • Вариант A:

    1-й платеж: 100%

  • Вариант В:

    1-й платеж: 50%

    2-й платеж: 20%

    3-й платеж: 20%

    4-й платеж: 10%

Ориентировочные сроки платежей:

  • Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации
  • 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации)
  • 2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023)
  • 3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023)
  • 4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023)
Расположение и объекты поблизости
  • 700 метров до пляжа Банг Тао
  • 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений
  • 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА
  • 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro
  • 20 минут на машине до аэропорта.
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€215,016
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