Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха.

Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии.

В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы.

Особенности квартир Внутреннее пространство

Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон

Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон

Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната.

Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты.

Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл.

Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка.

Преимущества

Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%.

Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет.

Варианты инвестиционных программ:

Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10%

Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 5% 12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж Последний платеж: 75%

Программа Rental Pool

Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки:

Вариант A: 1-й платеж: 100%

Вариант В: 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10%

Ориентировочные сроки платежей:

Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации

1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации)

2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023)

3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023)

4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023)

700 метров до пляжа Банг Тао

2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений

10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА

15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro

20 минут на машине до аэропорта.

Расположение и объекты поблизости