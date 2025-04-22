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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,29 млн
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 19678
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366197
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейнами с морской водой, беседками, парковочными местами.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжами, торговыми центрами, школами.

  • Пляж Банг Тао - 5 минут
  • Пляж Лаян - 8 минут
  • Пляж Сурин - 8 минут
  • Пляж Камала - 12 минут
  • Торговый центр - 3 минуты
  • Международная школа - 2 минуты
  • Поле для гольфа Лагуна - 5 минут
  • Аквапарк - 2 минуты

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,29 млн
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