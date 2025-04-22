Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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Небольшой жилой комплекс состоит из 6 вилл, каждая с бассейном и паркингом на 2 машины. На территории есть стильный фитнес-зал со всем необходимым оборудованием.
Окончание строительства - 2025 год.
Особенности квартир
Планировка — гостиная/столовая с кухней, 3 спальни, 3–4 ванные комнаты, о…
Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, обеспечивающие стабильный доход и высокий потенциал роста!
Гарантированный доход 6% на протяжении трех лет!
Once - это кондоминиум класса люкс, совмещающий в себе удобства и сервис пятизвездочного от…
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Агентство
DDA Real Estate
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Роскошные апартаменты премиум-класса в самом сердце Паттайи!
Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!
Есть рассрочка! Апартаменты полностью меблированы!
Неподалеку от комплекса доступно вс…
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com