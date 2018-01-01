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Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€2,09 млн
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20
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О комплексе

25 вилл в современном роскошном дизайне с площадью земли от 926 до 2465 м2 и застроенной площадью от 625 м2. Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы из каждой виллы просто захватывает дух и ни с чем не сравним. Этот рай, окруженный пышными холмами и красивым ландшафтом, находится в пределах легкой досягаемости от оживленных и космополитичных мест.

Преимущества

Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем.

Гибкая схема оплаты.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Лаян, расположенный в северной части Пхукета, представляет собой тропическое место для отдыха, которое идеально подходит для посетителей, которые ищут тишину и покой. Расположенный к северу от пляжа Банг Тао, пляж Лаян обещает захватывающие виды, кристально чистую воду и спокойную атмосферу.

  • Пляж Лаян - 7 мин.
  • Пляж Банг Тао – 13 мин.
  • Пляж Най Тон - 15 мин.
  • Пляж Сурин - 25 мин.
  • Лагуна Голубого дерева - 20 мин.
  • Заповедник слонов на Пхукете - 20 мин.
  • Лагуна гольф - 10 мин.
  • Порто-де-Пхукет - 12 мин.
  • Лодочная аллея - 10 мин.
  • Центральный Пхукет - 35 мин.
  • Больница Таланг - 15 мин.
  • Бангкокская больница - 40 мин.
  • Международный аэропорт Пхукета - 25 мин.
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,09 млн
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Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Пхукет, Таиланд
от
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Площадь 38–73 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Проект - Раваяна Остров Пхукет (Таиланд) Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Стоимость: квартиры - студии  площадью от 37.60 м² от 140К $ 1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $ 2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и 2-спальной квартиры площадью от 71,20 м²  с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $ Также для покупки доступны и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно. ** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи. ❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи. ❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года При стоимости квартиры в 140К  $ ежегодный доход составит от 9.8К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время стройки Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.                                                 🔹 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                 Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад                  🔹 Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.              ❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.                                                       ❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.                                                            ❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.                                         Раваи Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до  международного Аэропорта                                                           Инфраструктура проекта в Раваи                                                    Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет                  Спортивный комплекс и тренажерный зал                                            Теннисный корт                                               3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge)                                 Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр                                            Клиника профессионального омоложения                                            Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - от 3К $ *Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. **Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. Далее оплата согласно графику в договоре Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий Капитальный ремонт 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС      
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€259,983
Агентство: TRANIO
Современный кондоминиум включает роскошные апартаменты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-2 спальнями и дуплекс-квартиры с 2 спальнями. Одна из особенностей проекта - вид на поле для гольфа Laguna Golf, горы и пышный сад. В комплексе также есть охрана и консьерж-сервис, бассейны, спортзал, парковка, ресторан. Расположение и объекты поблизости Лагуна Гольф – 1 минута Пляжи Банг Тао и Лаян – 2 минуты Аквапарк Blue Tree – 10 минут Международная школа - 20 минут Аэропорт - 25 минут
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