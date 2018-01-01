Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €132,021

38–73 м² 4

Сдача в: 2025

Проект - Раваяна Остров Пхукет (Таиланд) Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Стоимость: квартиры - студии площадью от 37.60 м² от 140К $ 1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $ 2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и 2-спальной квартиры площадью от 71,20 м² с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $ Также для покупки доступны и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно. ** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи. ❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи. ❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года При стоимости квартиры в 140К $ ежегодный доход составит от 9.8К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время стройки Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. 🔹 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад 🔹 Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. ❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов. ❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. ❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Раваи Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до международного Аэропорта Инфраструктура проекта в Раваи Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет Спортивный комплекс и тренажерный зал Теннисный корт 3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge) Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр Клиника профессионального омоложения Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - от 3К $ *Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. **Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. Далее оплата согласно графику в договоре Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий Капитальный ремонт 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС