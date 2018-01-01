Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд

25 вилл в современном роскошном дизайне с площадью земли от 926 до 2465 м2 и застроенной площадью от 625 м2. Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы из каждой виллы просто захватывает дух и ни с чем не сравним. Этот рай, окруженный пышными холмами и красивым ландшафтом, находится в пределах легкой досягаемости от оживленных и космополитичных мест.Преимущества
Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем.
Гибкая схема оплаты.Расположение и объекты поблизости
Пляж Лаян, расположенный в северной части Пхукета, представляет собой тропическое место для отдыха, которое идеально подходит для посетителей, которые ищут тишину и покой. Расположенный к северу от пляжа Банг Тао, пляж Лаян обещает захватывающие виды, кристально чистую воду и спокойную атмосферу.