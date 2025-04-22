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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд

Thalang, Таиланд
от
$1,23 млн
19.05.2025
$1,23 млн
18.05.2025
$1,23 млн
17.05.2025
$1,23 млн
16.05.2025
$1,22 млн
14.05.2025
$1,23 млн
13.05.2025
$1,23 млн
11.05.2025
$1,23 млн
10.05.2025
$1,23 млн
09.05.2025
$1,23 млн
08.05.2025
$1,23 млн
07.05.2025
$1,23 млн
14.04.2025
$1,20 млн
13.04.2025
$1,20 млн
12.04.2025
$1,20 млн
11.04.2025
$1,21 млн
10.04.2025
$1,19 млн
09.04.2025
$1,21 млн
08.04.2025
$1,20 млн
07.04.2025
$1,21 млн
06.04.2025
$1,21 млн
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14424
ID новостройки на Realting
In CRM: 2346740
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Теп Красатти
  • Город
    Thalang

О комплексе

Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималистский архитектурный проект.

Жилой комплекс будет состоять из 40 домов типа А (3 спальни, 4 ванные комнаты) и 5 домов типа В (5 спален, 7 ванных комнат). Кроме того на территории комплекса будут: кафе, фитнес-клуб, ресторан, СПА, детский клуб, бассейн, беговые дорожки, круглосуточная охрана.

За 19 500 евро можно приобрести полный пакет мебели.

Особенности квартир

Каждая вилла имеет несколько спален и ванных комнат, минимум 3 террасы, 2 кухни со столовыми, гостиную, зону отдыха, гараж, прачечную, винную комнату, 2 бассейна.

Удобства и оснащение в доме

На этих виллах использовано более трех видов мрамора; материал, олицетворяющий роскошь и гламур, а также сочетание мрамора с золотой/черной зеркальной/матовой сталью сделали эти виллы одновременно ультрасовременными и классическими. Уникальным был также выбор обоев и мягкий оттенок плит из серого камня.

Преимущества

Условия оплаты:

  • Плата за бронирование - 200 000 бат
  • Подписание договора - 30%
  • Основная структура - 25%
  • Отделочные работы - 15%
  • Срок сдачи - 15%
  • Дата передачи - 15%

Местонахождение на карте

Thalang, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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