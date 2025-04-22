Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд

Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималистский архитектурный проект.

Жилой комплекс будет состоять из 40 домов типа А (3 спальни, 4 ванные комнаты) и 5 домов типа В (5 спален, 7 ванных комнат). Кроме того на территории комплекса будут: кафе, фитнес-клуб, ресторан, СПА, детский клуб, бассейн, беговые дорожки, круглосуточная охрана.

За 19 500 евро можно приобрести полный пакет мебели.

Особенности квартир

Каждая вилла имеет несколько спален и ванных комнат, минимум 3 террасы, 2 кухни со столовыми, гостиную, зону отдыха, гараж, прачечную, винную комнату, 2 бассейна.

Удобства и оснащение в доме

На этих виллах использовано более трех видов мрамора; материал, олицетворяющий роскошь и гламур, а также сочетание мрамора с золотой/черной зеркальной/матовой сталью сделали эти виллы одновременно ультрасовременными и классическими. Уникальным был также выбор обоев и мягкий оттенок плит из серого камня.

Преимущества

Условия оплаты: