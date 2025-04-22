Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Предлагаются квартиры с балконом.

Резиденция построена в форме большого круизного лайнера и располагает зонами йоги и пилатеса, спа-центром, большим бассейном с баром на крыше, медицинским центром, парковкой, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 200 метрах от пляжа и 500 метрах от Лагуна Пхукет.

Район Банг Тао находится на северо-западном побережье Пхукета. Пляж Банг Тао — это 8 километров чистейшего песка на побережье, вдоль которого возвышаются стройные сосны-казуарины, а за ними расположены отели и пляжные клубы с расслабленной атмосферой днём и вечеринками ночью.