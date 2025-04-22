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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$144,455
18.05.2025
$144,455
17.05.2025
$143,923
16.05.2025
$144,019
14.05.2025
$145,179
13.05.2025
$143,630
11.05.2025
$143,320
10.05.2025
$143,799
09.05.2025
$142,631
08.05.2025
$142,112
07.05.2025
$142,603
14.04.2025
$141,964
13.04.2025
$142,047
12.04.2025
$142,576
11.04.2025
$145,799
10.04.2025
$146,394
09.04.2025
$147,128
08.04.2025
$147,036
06.04.2025
$147,124
05.04.2025
$145,783
04.04.2025
$147,731
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7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16038
ID новостройки на Realting
In CRM: 2360803
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Предлагаются квартиры с балконом.

Резиденция построена в форме большого круизного лайнера и располагает зонами йоги и пилатеса, спа-центром, большим бассейном с баром на крыше, медицинским центром, парковкой, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 200 метрах от пляжа и 500 метрах от Лагуна Пхукет.

Район Банг Тао находится на северо-западном побережье Пхукета. Пляж Банг Тао — это 8 километров чистейшего песка на побережье, вдоль которого возвышаются стройные сосны-казуарины, а за ними расположены отели и пляжные клубы с расслабленной атмосферой днём и вечеринками ночью.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$144,455
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