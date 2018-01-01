Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет

Пхукет, Таиланд

от €2,36 млн

285–491 м² 3

Сдача в: 2025

❖ Дата постройки 2-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - первая линия Бангтао. ❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых. При стоимости квартиры в 2,5М $ ежегодный доход составит от 175К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка до 7 лет. При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹 Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты c непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую Вашей повседневной жизни. Виллы Banyan Tree Grand Residences — это эксклюзивный проект, восходящий корнями к исторической родине бренда, острову Пхукет. Они построены на территории одного из лучших в мире гостиничных комплексов Laguna Phuket. Откройте для себя мир комфорта, благополучия и безграничных возможностей. ИЗЫСКАННАЯ ЖИЗНЬ ❖ Квартиры с видом на океан расположены на пляже Банг Тао с мелким белым песком. На западе они обрамлены Андаманским морем, а на востоке — горами, покрытыми густыми джунглями. Резиденции находятся на территории всемирно известного закрытого курортного комплекса Laguna Phuket, завоевавшего множество международных наград. Идеальное место для тех, кто мечтает жить всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор. ❖ Неподалеку от резиденций находятся торговый центр, спа-салоны Banyan Tree, множество роскошных ресторанов и развлекательных заведений. Также на территории Laguna Phuket находится гольф-клуб Laguna Golf Phuket с «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards. ❖ Уникальное расположение, просторные планировки и современный дизайн квартир Seaview Residences делают их идеальным местом для уединенного отдыха, а благодаря непосредственной доступности объектов инфраструктуры проживание становится исключительно удобным и приятным. РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ❖ В каждой квартире Seaview Residences есть три просторные спальни с видом на океан, а разные варианты планировок позволяют выбрать жилье, соответствующее индивидуальным предпочтениям каждого покупателя. Во всех резиденциях есть собственная терраса и бассейн с видом на море. ❖ Пентхаусы на верхних этажах спроектированы так, чтобы подчеркнуть уникальное местоположение вилл: с верхнего этажа открывается потрясающий вид на море. Кроме того, 180-градусной панорамой заката над Андаманским морем можно наслаждаться прямо из бассейна или с террасы. ПРИВИЛЕГИИ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ❖ Владельцев недвижимости Banyan Tree Grand Residences ожидает целый мир приемуществ. Членство в закрытом сообществе собственников недвижимости Sanctuary Club открывает доступ к безграничному разнообразию новых возможностей и впечатлений. Члены Sanctuary Club получают право эксклюзивного использования объектов Banyan Tree со скидками и привилегиями в сети Banyan Tree по всему миру. ❖ Помимо бесплатного членства в Laguna Golf Phuket владельцы недвижимости могут вступить в сообщество Banyan Tree Private Collection, которое открывает доступ к постоянно расширяющемуся портфолио объектов недвижимости, от элитных вилл Banyan Tree в экзотических уголках планеты до эксклюзивного жилья в самых популярных регионах мира. ❖ Banyan Tree Residences гордится непревзойденным уровнем своего сервиса в сфере управления недвижимостью, а также предлагает множество других потрясающих услуг и возможностей для отдыха. Собственники недвижимости могут круглосуточно пользоваться услугами консьержа и профессиональной команды, которая с радостью поможет Вам в вопросах обслуживания и сдачи виллы в аренду. Мы обеспечим круглогодичную заботу о Вашем доме. Пакет мебели оплачивается отдельно. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - от 3К $ *Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. **Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. Без рассрочки 5 платежей равными долями по 20% от стоимости объекта: 1-й платеж при подписании договора 2-й платеж, когда строительство завершено на 25% 3-й платеж, когда строительство завершено на 50% 4-й платеж, когда строительство завершено на 75% 5-й платеж, когда строительство завершено на 100% Вариант с рассрочкой: 1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев: 2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% ) 3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% ) 4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% ) Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет. *При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий Капитальный ремонт 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС