Жилой комплекс Bang Tao Villas

Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреационными зонами, развлечениями, а также местами для проведения бизнес-мероприятий.
Концепция комплекса рассчитана под краткосрочное & долгосрочное проживание и максимальный возврат инвестиций от сдачи в аренду. Уникальные решения по оптимизации пространств, сбережению ресурсов и инновационным технологиям, обеспечат высокий уровень комфорта, а также высокий спрос среди туристов, наряду со стабильным денежным потоком для инвесторов, который подразумевает гарантированный доход 5%.
Планировки двухэтажных вилл
Мебель & Техника
В соответствии с пожеланиями, возможно создания индивидуального дизайна интерьера.
Инфраструктура комплекса
Бизнес HUB
Гастрономический HUB
Развлекательный HUB
Оздоровительный HUB
Район Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде известен своими прекрасными пляжами, чистыми водами и роскошными курортами. Это тихое место, идеальное для спокойного отдыха вдали от шума и суеты. Пляж Банг Тао — один из самых красивых на острове, с белым песком и теплой водой Андаманского моря. В районе также есть роскошные курорты, предлагающие широкий выбор услуг и развлечений, таких как спа-процедуры, рестораны высокого класса и активности на воде, такие как дайвинг и сноркелинг. Банг Тао также известен своими зелеными лесами и живописными холмами, что создает прекрасные возможности для прогулок и фотосъемки.