Жилой комплекс Bang Tao Villas

Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреационными зонами, развлечениями, а также местами для проведения бизнес-мероприятий.

Концепция комплекса рассчитана под краткосрочное & долгосрочное проживание и максимальный возврат инвестиций от сдачи в аренду. Уникальные решения по оптимизации пространств, сбережению ресурсов и инновационным технологиям, обеспечат высокий уровень комфорта, а также высокий спрос среди туристов, наряду со стабильным денежным потоком для инвесторов, который подразумевает гарантированный доход 5%.



Планировки двухэтажных вилл

Вилла с 3 спальнями - 431 m² / Цена от $620,500



Мебель & Техника

Вилла с 3 спальнями - от $41,000



В соответствии с пожеланиями, возможно создания индивидуального дизайна интерьера.





Инфраструктура комплекса

Бизнес HUB

Коммерческие площади

Офис

Отделение банка

Конференц зал

Коворкинг

Кафе



Гастрономический HUB

Рестораны

Кофейня

Пекарня

Бар



Развлекательный HUB

Зона для домашних животных

Семейный & Детский клуб

Открытые пространства

9 бассейнов



Оздоровительный HUB

Тренажерный зал

Сауна

Йога

СПА



Район Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде известен своими прекрасными пляжами, чистыми водами и роскошными курортами. Это тихое место, идеальное для спокойного отдыха вдали от шума и суеты. Пляж Банг Тао — один из самых красивых на острове, с белым песком и теплой водой Андаманского моря. В районе также есть роскошные курорты, предлагающие широкий выбор услуг и развлечений, таких как спа-процедуры, рестораны высокого класса и активности на воде, такие как дайвинг и сноркелинг. Банг Тао также известен своими зелеными лесами и живописными холмами, что создает прекрасные возможности для прогулок и фотосъемки.