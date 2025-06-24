  1. Realting.com
Жилой комплекс Bang Tao Villas

Си Сунтон, Таиланд
от
$620,000
BTC
7.3747766
ETH
386.5435704
USDT
612 984.3936151
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 25410
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреационными зонами, развлечениями, а также местами для проведения бизнес-мероприятий.

 

Концепция комплекса рассчитана под краткосрочное & долгосрочное проживание и максимальный возврат инвестиций от сдачи в аренду. Уникальные решения по оптимизации пространств, сбережению ресурсов и инновационным технологиям, обеспечат высокий уровень комфорта, а также высокий спрос среди туристов, наряду со стабильным денежным потоком для инвесторов, который подразумевает гарантированный доход 5%.


Планировки двухэтажных вилл 

  • Вилла с 3 спальнями - 431 m² / Цена от $620,500


Мебель & Техника

  • Вилла с 3 спальнями - от $41,000


В соответствии с пожеланиями, возможно создания индивидуального дизайна интерьера.


 

Инфраструктура комплекса

 

Бизнес HUB

  • Коммерческие площади
  • Офис
  • Отделение банка
  • Конференц зал
  • Коворкинг
  • Кафе


Гастрономический HUB

  • Рестораны
  • Кофейня
  • Пекарня
  • Бар


Развлекательный HUB

  • Зона для домашних животных
  • Семейный & Детский клуб
  • Открытые пространства
  • 9 бассейнов


Оздоровительный HUB

  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Йога
  • СПА


Район Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде известен своими прекрасными пляжами, чистыми водами и роскошными курортами. Это тихое место, идеальное для спокойного отдыха вдали от шума и суеты. Пляж Банг Тао — один из самых красивых на острове, с белым песком и теплой водой Андаманского моря. В районе также есть роскошные курорты, предлагающие широкий выбор услуг и развлечений, таких как спа-процедуры, рестораны высокого класса и активности на воде, такие как дайвинг и сноркелинг. Банг Тао также известен своими зелеными лесами и живописными холмами, что создает прекрасные возможности для прогулок и фотосъемки.

Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 431.0
Цена за м², USD 1,439
Цена квартиры, USD 620,000

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
