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Infinity Pool

Пхукет, Таиланд
от
€333,426
;
15
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Infinity Pool - это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой доступности от пляжа Бангтао. На крыше всех четырех малоэтажных зданий комплекса расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха.

Апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе Infinity Pool идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка апартаментов с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства. 

Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства апартамента или выбрать полностью обставленный вариант.

Инфраструктура: 

На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки. Однако Infinity Pool стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое.

Infinity Pool представляет интерес как для покупателей, которые хотят приобрести квартиры в качестве основного или второстепенного места жительства, так и для инвесторов. Владельцы жилья могут быть уверены в том, что профессиональный и опытный персонал Лагуна Пхукет всегда готов позаботиться об их квартирах, включая оказание специализированной услуги аренды в период их отсутствия. 

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², EUR 5,557
Цена квартиры, EUR 333,426
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 99.0
Цена за м², EUR 6,809
Цена квартиры, EUR 674,100
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 131.0
Цена за м², EUR 5,422
Цена квартиры, EUR 710,342
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Инфраструктура рядом
Аэропорт 12 000 м
Детский сад 1 100 м
Магазин 200 м
Море 200 м
Торговый центр 1 000 м
Школа 700 м

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Infinity Pool
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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