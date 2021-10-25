Infinity Pool - это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой доступности от пляжа Бангтао. На крыше всех четырех малоэтажных зданий комплекса расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха.

Апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе Infinity Pool идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка апартаментов с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.

Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства апартамента или выбрать полностью обставленный вариант.

Инфраструктура:

На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки. Однако Infinity Pool стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое.

Infinity Pool представляет интерес как для покупателей, которые хотят приобрести квартиры в качестве основного или второстепенного места жительства, так и для инвесторов. Владельцы жилья могут быть уверены в том, что профессиональный и опытный персонал Лагуна Пхукет всегда готов позаботиться об их квартирах, включая оказание специализированной услуги аренды в период их отсутствия.

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.