Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд

Новый комплекс премиальных вилл в районе Пасак, состоящий из 37 современных тропических вилл. В проекте представлены двух- и трехэтажные дома с 3 и 5 спальнями. Каждая вилла сочетает в себе современную архитектуру с естественным светом и элегантным декором, высокие потолки и просторные террасы. Проект создаёт атмосферу уюта и гармонии, объединяя комфорт и изысканность. Виллы подходят как для инвесторов, так и для собственного проживания.

Популярное место на Пхукете с высоким потенциалом роста цен.

Близость к пляжам и международным школам увеличивает привлекательность для аренды.

Премиум жилье с современной архитектурой и приватным бассейном обеспечивает высокий комфорт жизни.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс находится в живописном районе Пасак с удобным доступ к главным достопримечательностям Пхукета. Расположение в 3 км от пляжа Бангтао, в 2 км от торговой зоны Boat Avenue и международной школы, обеспечивает легкость перемещения и близость к ключевым локациям, что создает идеальные условия для комфортной жизни.