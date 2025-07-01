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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,87 млн
09.07.2025
$1,87 млн
08.07.2025
$1,88 млн
06.07.2025
$1,88 млн
05.07.2025
$1,87 млн
04.07.2025
$1,87 млн
03.07.2025
$1,87 млн
02.07.2025
$1,87 млн
01.07.2025
$1,87 млн
29.06.2025
$1,88 млн
28.06.2025
$1,88 млн
27.06.2025
$1,89 млн
26.06.2025
$1,89 млн
25.06.2025
$1,88 млн
24.06.2025
$1,89 млн
23.06.2025
$1,89 млн
22.06.2025
$1,90 млн
21.06.2025
$1,89 млн
20.06.2025
$1,90 млн
19.06.2025
$1,91 млн
18.06.2025
$1,91 млн
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23219
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414759
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Новый комплекс премиальных вилл в районе Пасак, состоящий из 37 современных тропических вилл. В проекте представлены двух- и трехэтажные дома с 3 и 5 спальнями. Каждая вилла сочетает в себе современную архитектуру с естественным светом и элегантным декором, высокие потолки и просторные террасы. Проект создаёт атмосферу уюта и гармонии, объединяя комфорт и изысканность. Виллы подходят как для инвесторов, так и для собственного проживания.

Преимущества
  • Популярное место на Пхукете с высоким потенциалом роста цен.
  • Близость к пляжам и международным школам увеличивает привлекательность для аренды.
  • Премиум жилье с современной архитектурой и приватным бассейном обеспечивает высокий комфорт жизни.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в живописном районе Пасак с удобным доступ к главным достопримечательностям Пхукета. Расположение в 3 км от пляжа Бангтао, в 2 км от торговой зоны Boat Avenue и международной школы, обеспечивает легкость перемещения и близость к ключевым локациям, что создает идеальные условия для комфортной жизни.

  • Blue Tree Phuket - 5 минут
  • Международная школа - 7 минут
  • Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут
  • Международный аэропорт Пхукет - 30 минут

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,87 млн
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