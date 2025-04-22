Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнам и садами рядом с основными достопримечательностями Пхукета, Таиланд

Комплекс вилл премиум класса создан с учетом современной функциональности и высокого уровня комфорта, который обеспечивает исключительный уровень жизни, сочетающий в себе приватность и элегантность в окружении потрясающей природы.

Особенности:

современный роскошный дизайн

парковка на 3 машины

домашний кинотеатр

бассейн

сад

винотека

видеонаблюдение

круглосуточная охрана

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Система "умный дом"

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Район Чернгталай стремительно развивается благодаря великолепной природе и обширной инфраструктуре. Эта престижная локация располагается рядом с основными достопримечательностями, такими как пляжи Банг Тао и Лаян, Лагуна Пхукет, предлагающими премиальный стиль жизни. Он находится в окружении известных торговых центров, включая Boat Avenue, Central Porto de Phuket и Robinson Lifestyle Mall, способных удовлетворить любые потребности местных жителей и туристов. Это также идеальное место для семей благодаря близости к международным школам, а путешественники оценят удобный доступ к международному аэропорту Пхукета.