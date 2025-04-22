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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнам и садами рядом с основными достопримечательностями Пхукета, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,15 млн
08.05.2025
$1,15 млн
07.05.2025
$1,15 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 25902
ID новостройки на Realting
In CRM: 2449330
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Комплекс вилл премиум класса создан с учетом современной функциональности и высокого уровня комфорта, который обеспечивает исключительный уровень жизни, сочетающий в себе приватность и элегантность в окружении потрясающей природы.

Особенности:

  • современный роскошный дизайн
  • парковка на 3 машины
  • домашний кинотеатр
  • бассейн
  • сад
  • винотека
  • видеонаблюдение
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Район Чернгталай стремительно развивается благодаря великолепной природе и обширной инфраструктуре. Эта престижная локация располагается рядом с основными достопримечательностями, такими как пляжи Банг Тао и Лаян, Лагуна Пхукет, предлагающими премиальный стиль жизни. Он находится в окружении известных торговых центров, включая Boat Avenue, Central Porto de Phuket и Robinson Lifestyle Mall, способных удовлетворить любые потребности местных жителей и туристов. Это также идеальное место для семей благодаря близости к международным школам, а путешественники оценят удобный доступ к международному аэропорту Пхукета.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнам и садами рядом с основными достопримечательностями Пхукета, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,15 млн
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