Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню, Пхукет, Таиланд

Проект расположен в выгодной курортной локации. Это семиэтажное здание с видом на спокойную лагуну, с апартаментами с 1-2 спальнями.

Здание являются частью большого комплекса с торговыми центрами, гольф-клубом, парком, оздоровительными центрами, площадками для мероприятий, отелями, барами и ресторанами.

В каждом апартаменте есть гостиная с кухней, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты, 1-2 балкона. В некоторых апартаментах есть небольшой сад.

Доступно бесплатное членство в клубе The Sanctuary Club (привилегии и скидки во всех курортах и группах отелей по всему миру).

В наличии объекты для покупки в лизхолд и фрихолд.

План оплаты:

Бронирование - 100 тыс. бат

После подписания контракта - 20%

Во время строительства - 60%

После строительства -20%

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном туристическом районе Лагуна, который популярен из-за роскошных отелей, ресторанов, магазинов, бутиков, рынков, спа-салонов.

Интегрированный курортный мегакомплекс Laguna Phuket начал строиться порядка 30 лет назад и сейчас является символом люксовой жизни на Пхукете. Название давно уже стало нарицательным, и само слово Лагуна обозначает не только определённую часть острова, но и определённый стиль жизни.

Цены на недвижимость в Лагуне выше средних по Пхукету, однако наценка оправдывает себя, поскольку район не только позиционируется как премиальный, но и прилагает все усилия, чтобы соответствовать этому статусу.

В 15 минутах ходьбы от проекта находится пляж Банг Тао. Главная туристическая улица Боут Авеню также находится рядом. До исторического центра Пхукета — 30 минут езды, до международного аэропорта Пхукета — 20 минут езды.