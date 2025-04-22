Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум вилл с бассейнами в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

9 эксклюзивных вилл с частными бассейнами, от 2 до 4 спален, окруженных залитыми солнцем пейзажами очаровательного острова Пхукет.

Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:

Дополнительные спальни

Ландшафтный дизайн

Крытая беседка

Потолок под дерево

Летний душ

Верхний этаж

График оплаты:

Бронирование - 200 000 бат

Подписание контракта (30 дней после бронирования) - 25%

Процесс передачи права собственности на землю покупателю - 30%

Архитектурное проектирование и разработка макетов, планов и чертежей в масштабе - 10%

Земляные работы, установка опалубки и строительство фундамента - 7,5%

Строительство колонн первого уровня и завершение фундамента виллы - 7,5%

Строительство крыши, укладка гидроизоляционной мембраны по несущей плите крыши - 7,5%

Водопроводные и электротехнические сети и системы - 7,5%

Завершающие работы - 5%

Удобства и оснащение в доме

Виллы продаются полностью оборудованными, с ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и белыми оштукатуренными потолками, освещением, электричеством и системой водоснабжения; кондиционер и вентилятор в каждой спальне, а также вентилятор в каждой общей комнате.

полный комплекс услуг по управлению недвижимостью

высокая заполняемость и, в свою очередь, высокий годовой доход от аренды

опция легкой продажи - взимаемая комиссия составляет только половину средней ставки комиссии местных агентств

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в престижном районе Чернг Талай, Банг Тао. В этом престижном районе, расположенном всего в 4,8 км от пляжа Бангтао и в 6,6 км от пляжа Лаян, есть множество ресторанов, полей для гольфа, удобств, больниц, а также знаменитый пляжный клуб Catch.