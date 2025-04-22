Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум вилл с бассейнами в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

9 эксклюзивных вилл с частными бассейнами, от 2 до 4 спален, окруженных залитыми солнцем пейзажами очаровательного острова Пхукет.
Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:
- Дополнительные спальни
- Ландшафтный дизайн
- Крытая беседка
- Потолок под дерево
- Летний душ
- Верхний этаж
График оплаты:
- Бронирование - 200 000 бат
- Подписание контракта (30 дней после бронирования) - 25%
- Процесс передачи права собственности на землю покупателю - 30%
- Архитектурное проектирование и разработка макетов, планов и чертежей в масштабе - 10%
- Земляные работы, установка опалубки и строительство фундамента - 7,5%
- Строительство колонн первого уровня и завершение фундамента виллы - 7,5%
- Строительство крыши, укладка гидроизоляционной мембраны по несущей плите крыши - 7,5%
- Водопроводные и электротехнические сети и системы - 7,5%
- Завершающие работы - 5%
Удобства и оснащение в доме
Виллы продаются полностью оборудованными, с ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и белыми оштукатуренными потолками, освещением, электричеством и системой водоснабжения; кондиционер и вентилятор в каждой спальне, а также вентилятор в каждой общей комнате.
Преимущества
- полный комплекс услуг по управлению недвижимостью
- высокая заполняемость и, в свою очередь, высокий годовой доход от аренды
- опция легкой продажи - взимаемая комиссия составляет только половину средней ставки комиссии местных агентств
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в престижном районе Чернг Талай, Банг Тао. В этом престижном районе, расположенном всего в 4,8 км от пляжа Бангтао и в 6,6 км от пляжа Лаян, есть множество ресторанов, полей для гольфа, удобств, больниц, а также знаменитый пляжный клуб Catch.
- 700 м - Мини-маркет
- 1,3 км - Теннисная Академия SiamSportsPro
- 2,4 км - Теско Лотус Экспресс
- 2,9 км - Порто-де-Пхукет и Боат-Авеню (рестораны, магазины)
- 4,6 км - Ночной рынок Бангтао
- 4,8 км - Пляж Бангтао
- 5,8 км - Баньян Три Лакшери Резорт
- 5,9 км - Гольф-клуб Лагуна
- 5,9 км - Пляжный клуб Кэтч