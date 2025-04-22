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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум вилл с бассейнами в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$386,008
14.04.2025
$384,318
13.04.2025
$384,543
12.04.2025
$385,975
11.04.2025
$394,700
10.04.2025
$396,309
09.04.2025
$398,297
08.04.2025
$398,049
06.04.2025
$398,285
05.04.2025
$394,657
04.04.2025
$399,928
03.04.2025
$404,363
02.04.2025
$403,514
01.04.2025
$402,601
30.03.2025
$401,368
29.03.2025
$404,365
28.03.2025
$405,840
27.03.2025
$404,418
26.03.2025
$404,165
25.03.2025
$402,782
24.03.2025
$401,405
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20739
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385348
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

9 эксклюзивных вилл с частными бассейнами, от 2 до 4 спален, окруженных залитыми солнцем пейзажами очаровательного острова Пхукет.

Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:

  • Дополнительные спальни
  • Ландшафтный дизайн
  • Крытая беседка
  • Потолок под дерево
  • Летний душ
  • Верхний этаж

График оплаты:

  • Бронирование - 200 000 бат
  • Подписание контракта (30 дней после бронирования) - 25%
  • Процесс передачи права собственности на землю покупателю - 30%
  • Архитектурное проектирование и разработка макетов, планов и чертежей в масштабе - 10%
  • Земляные работы, установка опалубки и строительство фундамента - 7,5%
  • Строительство колонн первого уровня и завершение фундамента виллы - 7,5%
  • Строительство крыши, укладка гидроизоляционной мембраны по несущей плите крыши - 7,5%
  • Водопроводные и электротехнические сети и системы - 7,5%
  • Завершающие работы - 5%
Удобства и оснащение в доме

Виллы продаются полностью оборудованными, с ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и белыми оштукатуренными потолками, освещением, электричеством и системой водоснабжения; кондиционер и вентилятор в каждой спальне, а также вентилятор в каждой общей комнате.

Преимущества
  • полный комплекс услуг по управлению недвижимостью
  • высокая заполняемость и, в свою очередь, высокий годовой доход от аренды
  • опция легкой продажи - взимаемая комиссия составляет только половину средней ставки комиссии местных агентств
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в престижном районе Чернг Талай, Банг Тао. В этом престижном районе, расположенном всего в 4,8 км от пляжа Бангтао и в 6,6 км от пляжа Лаян, есть множество ресторанов, полей для гольфа, удобств, больниц, а также знаменитый пляжный клуб Catch.

  • 700 м - Мини-маркет
  • 1,3 км - Теннисная Академия SiamSportsPro
  • 2,4 км - Теско Лотус Экспресс
  • 2,9 км - Порто-де-Пхукет и Боат-Авеню (рестораны, магазины)
  • 4,6 км - Ночной рынок Бангтао
  • 4,8 км - Пляж Бангтао
  • 5,8 км - Баньян Три Лакшери Резорт
  • 5,9 км - Гольф-клуб Лагуна
  • 5,9 км - Пляжный клуб Кэтч

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Чонг Тале, Таиланд
от
$386,008
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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