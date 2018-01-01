Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Бан Ката, Таиланд

от €134,811

Комплекс в 300 метрах отпляжа Ката на Пхукете. Главная особенность проекта - экологичность и простор. Значительная часть квартир заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-юниты обладают своими собственными бассейнами. Опция фиксированной доходности –7% годовых на 5 лет (при 100% оплате), на 3 года (при рассрочке платежа) на все типы квартир. Доход начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Или программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB. Преимущества Архитектура в формате eco-friendly Концепция максимально сближенного с природой комплекса, интегрирующая плавность линий в классическую угловатую застройк у туристического района. Бассейны с панорамным видом Ограниченная по высотности прилегающаяи нфраструктура позволяет реализовать открытыепространства на крышах зданий. В третьей фазе также реализованы популярные бары и бассейны с панорамным видом. Премиальный сервис Обустройство кафе и ресторанов - просторные помещения с высокими потолками и панорамными окнами. Максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. Управление отелем Управление отелем будет осуществляться Hotels9. Класс отеля - 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-минутной прогулки до пляжа Ката. Расположение и объекты поблизости Пешая доступность до пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют этот проект. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир.