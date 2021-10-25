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Skytech

Пхукет, Таиланд
от
€138,424
;
20
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Описание Описание
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Квартиры Квартиры
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О комплексе

Skytech, это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой доступности от пляжа Бангтао. Компания застройщик предлагает богатый выбор вариантов отделки и оснащения помещений, включая базовую отделку, вариант со встроенной мебелью и бытовой техникой, а так варианты полного укомплектования. Резиденты комплекса будут иметь эксклюзивный доступ на крышу с джакузи, бассейнами, беговой дорожкой, площадкой для загара и йоги, зоной барбекю. 
 
Skytech расположен в элитном районе самого большого курорта Азии среди пятизвездочных гостиниц, элитных досуговых центров Boat Avenue и Central Porto de Phuket, клубов Catch, Dream Beach, Xana, люксовых спа, и фешенебельных центров, в непосредственной близости от поля для гольфа.

Комплекс представляет интерес как для покупателей, которые хотят приобрести апартаменты в качестве основного или второстепенного места жительства, так и для инвесторов. Владельцы жилья могут быть уверены в том, что профессиональный и опытный персонал комплекса всегда готов позаботиться об их апартаментах, включая оказание специализированной услуги аренды в период их отсутствия. 

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни. 

Комплекс состоит из 6 блоков и возводятся они поэтапно:

  • Блоки А и В - 2-й квартал 2022
  • Блок С - 2-й квартал 2023
  • Блок D - 4-й квартал 2025
  • Блок Е - 2-й квартал 2026
  • Блок F - 2-й квартал 2026

Прогнозируемый доход - от 9% годовых
Форма собственности - Freеhold / Leasehold

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 36.0
Цена за м², EUR 4,711
Цена квартиры, EUR 169,592
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 46.0 – 60.0
Цена за м², EUR 4,258 – 4,584
Цена квартиры, EUR 210,845 – 255,489
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 29.0
Цена за м², EUR 4,773
Цена квартиры, EUR 138,424
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Инфраструктура рядом
Аэропорт 11 000 м
Детский сад 150 м
Магазин 400 м
Море 800 м
Остановка транспорта 300 м
Торговый центр 400 м
Школа 200 м

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Skytech
Пхукет, Таиланд
от
€138,424
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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