Skytech, это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой доступности от пляжа Бангтао. Компания застройщик предлагает богатый выбор вариантов отделки и оснащения помещений, включая базовую отделку, вариант со встроенной мебелью и бытовой техникой, а так варианты полного укомплектования. Резиденты комплекса будут иметь эксклюзивный доступ на крышу с джакузи, бассейнами, беговой дорожкой, площадкой для загара и йоги, зоной барбекю.



Skytech расположен в элитном районе самого большого курорта Азии среди пятизвездочных гостиниц, элитных досуговых центров Boat Avenue и Central Porto de Phuket, клубов Catch, Dream Beach, Xana, люксовых спа, и фешенебельных центров, в непосредственной близости от поля для гольфа.

Комплекс представляет интерес как для покупателей, которые хотят приобрести апартаменты в качестве основного или второстепенного места жительства, так и для инвесторов. Владельцы жилья могут быть уверены в том, что профессиональный и опытный персонал комплекса всегда готов позаботиться об их апартаментах, включая оказание специализированной услуги аренды в период их отсутствия.

Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.

Комплекс состоит из 6 блоков и возводятся они поэтапно:

Блоки А и В - 2-й квартал 2022

Блок С - 2-й квартал 2023

Блок D - 4-й квартал 2025

Блок Е - 2-й квартал 2026

Блок F - 2-й квартал 2026

Прогнозируемый доход - от 9% годовых

Форма собственности - Freеhold / Leasehold