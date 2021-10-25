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Banyan Tree

Пхукет, Таиланд
от
€2,28 млн
;
11
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Описание Описание
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О комплексе

Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую вашей повседневной жизни.
                    
Виллы Banyan Tree — это эксклюзивный проект, восходящий корнями к исторической родине бренда, острову Пхукет. Они построены на территории одного из лучших в мире гостиничных комплексов Laguna Phuket. Откройте для себя мир комфорта, благополучия и безграничных возможностей.

Неподалеку от комплекса находятся торговый центр, спа-салоны Banyan Tree, множество роскошных ресторанов и развлекательных заведений. Также на территории Laguna Phuket находится гольф-клуб Laguna Golf Phuket с «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards.

В каждой вилле есть три просторные спальни с видом на океан, а разные варианты планировок позволяют выбрать жилье, соответствующее индивидуальным предпочтениям каждого покупателя. В каждой вилле есть собственная терраса и бассейн с видом на море.

Пентхаусы на верхних этажах спроектированы так, чтобы подчеркнуть уникальное местоположение вилл: с верхнего этажа открывается потрясающий вид на море. Кроме того, 180-градусной панорамой заката над Андаманским морем можно наслаждаться прямо из бассейна или с террасы.

Владельцев недвижимости Banyan Tree ожидает целый мир преимуществ. Членство в закрытом сообществе собственников недвижимости Sanctuary Club открывает доступ к безграничному разнообразию новых возможностей и впечатлений. Члены Sanctuary Club получают право эксклюзивного использования объектов Banyan Tree со скидками и привилегиями в сети Banyan Tree по всему миру.

Помимо бесплатного членства в Laguna Golf Phuket владельцы недвижимости могут вступить в сообщество Banyan Tree Private Collection, которое открывает доступ к постоянно расширяющемуся портфолио объектов недвижимости, от элитных вилл Banyan Tree в экзотических уголках планеты до эксклюзивного жилья в самых популярных регионах мира.

Banyan Tree гордится непревзойденным уровнем своего сервиса в сфере управления недвижимостью, а также предлагает множество других потрясающих услуг и возможностей для отдыха. Собственники недвижимости могут круглосуточно пользоваться услугами консьержа и профессиональной команды, которая с радостью поможет вам в вопросах обслуживания и сдачи виллы в аренду.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 285.0 – 491.0
Цена за м², EUR 7,795 – 9,010
Цена квартиры, EUR 2,28 млн – 3,83 млн
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Инфраструктура рядом
Аэропорт 9 500 м
Детский сад 2 000 м
Море 100 м
Торговый центр 1 500 м
Школа 2 000 м

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Banyan Tree
Пхукет, Таиланд
от
€2,28 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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