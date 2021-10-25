Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую вашей повседневной жизни.



Виллы Banyan Tree — это эксклюзивный проект, восходящий корнями к исторической родине бренда, острову Пхукет. Они построены на территории одного из лучших в мире гостиничных комплексов Laguna Phuket. Откройте для себя мир комфорта, благополучия и безграничных возможностей.

Неподалеку от комплекса находятся торговый центр, спа-салоны Banyan Tree, множество роскошных ресторанов и развлекательных заведений. Также на территории Laguna Phuket находится гольф-клуб Laguna Golf Phuket с «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards.

В каждой вилле есть три просторные спальни с видом на океан, а разные варианты планировок позволяют выбрать жилье, соответствующее индивидуальным предпочтениям каждого покупателя. В каждой вилле есть собственная терраса и бассейн с видом на море.

Пентхаусы на верхних этажах спроектированы так, чтобы подчеркнуть уникальное местоположение вилл: с верхнего этажа открывается потрясающий вид на море. Кроме того, 180-градусной панорамой заката над Андаманским морем можно наслаждаться прямо из бассейна или с террасы.

Владельцев недвижимости Banyan Tree ожидает целый мир преимуществ. Членство в закрытом сообществе собственников недвижимости Sanctuary Club открывает доступ к безграничному разнообразию новых возможностей и впечатлений. Члены Sanctuary Club получают право эксклюзивного использования объектов Banyan Tree со скидками и привилегиями в сети Banyan Tree по всему миру.

Помимо бесплатного членства в Laguna Golf Phuket владельцы недвижимости могут вступить в сообщество Banyan Tree Private Collection, которое открывает доступ к постоянно расширяющемуся портфолио объектов недвижимости, от элитных вилл Banyan Tree в экзотических уголках планеты до эксклюзивного жилья в самых популярных регионах мира.

Banyan Tree гордится непревзойденным уровнем своего сервиса в сфере управления недвижимостью, а также предлагает множество других потрясающих услуг и возможностей для отдыха. Собственники недвижимости могут круглосуточно пользоваться услугами консьержа и профессиональной команды, которая с радостью поможет вам в вопросах обслуживания и сдачи виллы в аренду.