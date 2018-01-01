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Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€176,298
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О комплексе

Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€176,298
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Сдача в: 2024
ПРЕМИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В САМОМ ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ОСТРОВА - ЛАГУНА ВСЕГО 5 КОРПУСОВ. 5-Й ИМЕННО ОТДЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ - SEASIDE ❖ Дата постройки 2-й квартал 2024 г. ❖ Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Расстояние до моря - 200 метров до пляжа Бангтао.  ❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.  При стоимости квартиры в 278К $ ежегодный доход составит от 19К  $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка до 7,5 лет.  При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. ❖ Идеально расположен всего в нескольких метрах от пляжа и включает отдельную пляжную зону, откуда владельцы могут насладиться лучшими видами на закат солнца над искрящимися водами Андаманского моря ❖ На крыше всех четырех малоэтажных зданий расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха 🔹 Квартиры с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка квартир с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.  🔹 Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства квартиры или выбрать полностью обставленный вариант. Инфраструктура:  ❖ В самом проекте ее не много: На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки.  Но Beachside и Seaside ( новый 5-й корпус) стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое. ❖ 200 м до пляжа Бангтао  ❖ 30 минут от международного аэропорта 🔹 Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни. 🔹 Сейчас компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются.  🔹На сегодняшний день застройщик зарекомендовал себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработал безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев: 2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% ) 3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% ) 4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% ) Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.  * При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 50 THB  за 1 м² Капитальный ремонт - 50 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС    
Жилой комплекс Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
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Агентство: TRANIO
Комплекс окружает пышная зелень и умиротворяющая атмосфера. В проекте апартаменты с выходом к бассейну, семейные лофты с бассейнами или просторные виллы с 2 или 3 спальнями и бассейнами. Особенность - на террасах в апартаментах есть японский сад в стиле ZEN. В каждом доме установлена высококачественная итальянская кухня и японская мебель. Гарантированная доходность 6% годовых. Расположение и объекты поблизости Проект не только находится рядом со всеми удобствами, но и окружен множеством 4- и 5- звездочных отелей, пляжей, полей для гольфа и элитных роскошных домов. Пляжи Лаян и Банг Тао находятся всего в нескольких минутах ходьбы, а пляжи Сурин и Найтон – чуть далее. Аэропорт: 20 мин. Боут-авеню: 5 мин (магазины, известные рестораны, спа, салоны красоты) Порто де Пхукет Молл: 5 мин Аквапарк «Блю Три»: 12 мин Известные клубы: 6-12 мин (Кэтч клуб, пляжный домик Лаян, пляжный клуб Ксана) Международные школы: 10-25 мин (UWC, BIS, Каджонкиет, Хедстарт)
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
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Агентство: TRANIO
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на лоне природы. Ввиду ограниченного пространства все апартаменты имеют специальную планировку и максимально функциональный интерьер. Не стоит забывать также о стильных деталях, которые вносят стойкое ощущение роскоши. Светлые меблированные апартаменты с роскошным интерьером и панорамным видом на горы продаются в новом комфортабельном кондоминиуме с бассейном и садом на крыше, фитнесс-центром, консьержем, парковкой, круглосуточной охраной и пятью лифтами. Расположение и объекты поблизости Кондоминиум в стиле бутик расположен в 600 метрах от знаменитого пляжа Карон на Пхукете.
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