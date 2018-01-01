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Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€809,131
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20
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О комплексе

Предлагаются современные комфортабельные меблированные виллы в азиатском стиле.

Резиденция располагает торговым центром, ресторанами, спа-центром.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня
  • Кондиционеры
  • Сантехника
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 2,5 км
  • Гольф-клуб - 10 минут
  • Аквапарк - 15 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€809,131
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