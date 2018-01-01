Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand.
Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки.
Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен!
Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Паттайе.
Удобства:
- Клуб
- Гостиная
- Общий тренажерный зал
- Бар
- Джакузи
- Зона барбекю
- Ресторан на территории
- Центр йоги
- Сауна
- Игровая комната
- Библиотека
- Комната караоке
- Общие бассейны
- Детские бассейны
- Игровая площадка
- Сад
- Большой водопад
- Универсальная игровая площадка Le Carnival
- Автомобильная стоянка
- Круглосуточная система безопасности
- Видеонаблюдение
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Всего 3 эксклюзивные виллы в 500 метрах от пляжа Ката
Полный пакет мебели и техники включен в стоимость.
Вся инфраструктура ближайшего отеля доступна для собственников вилл.
Программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать собственное проживание с инвестицией: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре проекта: 2 общих бассейна и 2 бассейна на крыше, 2 тренажерныхз ала, охрана 24/7, 4 ресторана и 2 бара.
Расположение и объекты поблизости
Уникальное место на Пхукете – множество ресторанов, баров, торговых центров, туристических аттракционов и салонов красоты. Главное преимущество этого места перед другими районами Пхукета - это компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут.
Проект состоит из 16 зданий высотой в 3 этажа, по 6 квартир в каждом доме, и расположен прямо на пляже Найянг Бич, Пхукет. Доступны квартиры студии, с 1 и 2 спальнями площадью от 32 до 75 м2. Все апартаменты с фантастическим видом на море! В проекте 2 разные зоны:
Зона 1 - это здания A1 - A5, называемые «Жилой зоной», где покупатель использует квартиру для проживания или сдачи в аренду самостоятельно.
Зона 2 – это здания B1-4, C1-4, D1-3, именуемые «Инвестиционная зона», в которой покупатель возвращает квартиру управляющей компании и получает чистый доход в размере 6% в год в течение 10 лет. Покупатель может оставаться в квартире 30 дней в году.
Завершение строительства всей жилой зоны (здания от А1 до А5) к июлю 2023 года и завершение всех инвестиционных зон (здания B, C и D) к марту 2024 года. На территории комплекса есть инфинити- бассейн на крыше клубного дома, фитнесс-зона, лобби, места для отдыха на свежем воздухе, кафе, пляжный бар и ресторан, офис управляющей компании, круглосуточная охрана, электромобили для перемещения внутри комплекса.
Преимущества
Пакет мебели
Неограниченная аренда без возврата через 90 лет
Высокая доходность 6% нетто в течение 10 лет
Гибкая система оплаты:
Плата за бронирование составляет 200 000 тайских батов
30% при подписании договора купли-продажи в течение 15-30 дней после даты бронирования
20% завершение строительства стен
20% завершены работ по электроснабжению и водоснабжению
15% завершение внутренних работ
15% окончательный платеж при официальной регистрации права собственности покупателя в земельном департаменте
Расположение и объекты поблизости
Тишина и природа в окружении 5‑звездочных отелей. Всего 10 минут на машине до Международного Аэропорта Пхукет.