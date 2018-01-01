Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

PATONG BAY HILL - Кондоминиум
Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг.
В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря.
Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы.
Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место.
Условия покупки
Условия гарантии аренды
7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.
Вариант обратного выкупа
Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.
Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.
Условия оплаты
200 000 бат резервирование депозита
40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании.
20% после завершения инфраструктуры.
20% после завершения строительства фундамента
10% при завершении строительства здания
10% (минус депозит) при передаче ключей
Преимущества для владельца
Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату.
Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы.
ОСОБЕННОСТИ
Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море
Площадь участка (m²): 32 262 кв.м.
Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня
Всего единиц: 454
Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет
Стиль: тропический / современный
Кухня: кухня открытого плана
Гостиная: гостиная открытого плана
Бассейн: Частные балконы с видом на море
Балкон: Частный
Сад: Пейзажный сад
Вид: Море / Гора
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартаментов на 20 этажах, каждый из которых создан для обеспечения оптимального пространства и непревзойденного комфорта и красоты. Каждая прекрасно оборудованная квартира оснащена отдельным балконом, современной кухней и ванной комнатой, и все отделано лучшими материалами.
На каждом этаже расположено не более 12 квартир. Находящийся в безопасном районе, The Cloud защищен профессиональными охранниками, высокотехнологичной системой безопасности и карточной системой доступа. Включая охраняемую подземную парковку с прямым подъездом на все этажи
Проект расположен всего в нескольких минутах ходьбы от уютного знаменитого пляжа Cozy Beach. А также жители смогут наслаждаться плаванием в бассейне с панорамным видом на город или заниматься своим телом в оборудованном по последнему слову техники фитнес центре. В дополнение жители смогут расслабиться в сауне или парной.
Удобства и комфорт:
Плавательный бассейн
Сауна
Фитнес центр
Сад
Подземная парковка
Охрана и безопасность:
Круглосуточная охрана
Карточная система доступа
Камеры видеонаблюдения
Противопожарная лестница
Противопожарная сигнализация
Детекторы дыма
Система пожаротушения
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Wekata 3 - третья фаза кондоминиума Wekata. Комплекс в 500 метрах от пляжа Ката на Пхукете. Главная особенность проекта - экологичность и простор. Значительная часть квартир заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-юниты обладают своими собственными бассейнами. Рядом с кондоминиумом расположены ночные рынки, пешеходные зоны, массажные салоны, магазины и торговые центры. В непосредственной близости находятся рестораны, которые предлагают различные кухни: тайскую, итальянскую, японскую, китайскую и другие. А самое главное всего в 5 минутах пешком находится пляж Ката.
Инфраструктура, доступная собственникам и гостям проекта:
- 2 бассейна, один из которых расположены на крыше;
- 2 бара;
- 4 ресторана;
- фитнес-клуб;
- спа-комплекс;
- детский клуб и игровая зона.
Квартиры оборудованы всей необходимой мебелью, техникой и декором.
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