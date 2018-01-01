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Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,95 млн
;
8
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О комплексе

Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенной шкаф
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 7 минут
  • Пляж Банг Тао - 13 минут
  • Пляж Най Тон - 15 минут
  • Пляж Сурин - 25 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
  • Больница - 15 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,95 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2023
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
PATONG BAY HILL - Кондоминиум Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг. В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место. Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000 бат резервирование депозита 40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании. 20% после завершения инфраструктуры. 20% после завершения строительства фундамента 10% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы. ОСОБЕННОСТИ Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море Площадь участка (m²): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Частный Сад: Пейзажный сад Вид: Море / Гора
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Паттайя, Таиланд
от
€51,051
Площадь 24–76 м²
4 объекта 4
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартаментов на 20 этажах, каждый из которых создан для обеспечения оптимального пространства и непревзойденного комфорта и красоты. Каждая прекрасно оборудованная квартира оснащена отдельным балконом, современной кухней и ванной комнатой, и все отделано лучшими материалами. На каждом этаже расположено не более 12 квартир. Находящийся в безопасном районе, The Cloud защищен профессиональными охранниками, высокотехнологичной системой безопасности и карточной системой доступа. Включая охраняемую подземную парковку с прямым подъездом на все этажи Проект расположен всего в нескольких минутах ходьбы от уютного знаменитого пляжа Cozy Beach. А также жители смогут наслаждаться плаванием в бассейне с панорамным видом на город или заниматься своим телом в оборудованном по последнему слову техники фитнес центре. В дополнение жители смогут расслабиться в сауне или парной. Удобства и комфорт: Плавательный бассейн Сауна Фитнес центр Сад Подземная парковка Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс Wekata 3
Жилой комплекс Wekata 3
Бан Ката, Таиланд
от
€108,639
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wekata 3 - третья фаза кондоминиума Wekata. Комплекс в 500 метрах от пляжа Ката на Пхукете. Главная особенность проекта - экологичность и простор. Значительная часть квартир заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-юниты обладают своими собственными бассейнами. Рядом с кондоминиумом расположены ночные рынки, пешеходные зоны, массажные салоны, магазины и торговые центры. В непосредственной близости находятся рестораны, которые предлагают различные кухни: тайскую, итальянскую, японскую, китайскую и другие. А самое главное всего в 5 минутах пешком находится пляж Ката. Инфраструктура, доступная собственникам и гостям проекта: - 2 бассейна, один из которых расположены на крыше; - 2 бара; - 4 ресторана; - фитнес-клуб; - спа-комплекс; - детский клуб и игровая зона. Квартиры оборудованы всей необходимой мебелью, техникой и декором. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
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