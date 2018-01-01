Инвестиционный кондоминиум с эко-концепцией и гарантированной доходностью 5%, Лаян, Пхукет, Таиланд

Инвестиционный кондоминиум с гарантированной доходностью 5% предназначен для краткосрочного проживания и максимального возврата инвестиций от сдачи в аренду.

Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов. Предлагается концепция «город в городе» с недвижимостью для инвестиций и бизнеса.

Ещё одна особенность кондоминиума - терраса на крыше с удобствами (спортивные площадки, лайнж-зоны), с видом на горы и заповедные зоны.

Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.

Особенности квартир

В проекте студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

Квартиры на первом этаже отличаются уникальными особенностями: у каждой есть своя приватная терраса, где можно наслаждаться спокойствием природы, а также прямой выход к бассейну.

Расположение и объекты поблизости

Район пляжа Лаян является продолжением пляжа Банг Тао на северо-западе Пхукета и находится рядом с двумя другими пляжами: Банг Тао и Банана. Он окружён тропическими лесами и заповедными зонами.