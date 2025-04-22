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Жилой комплекс Новый комплекс премиум вилл в традиционном стиле с бассейнами в окружении леса, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,27 млн
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 14300
ID новостройки на Realting
In CRM: 2333412
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Жилой комплекс состоит из 16 домов 4 различных типов. Со входа на виллу, вы сразу попадаете в лаундж зону с бассейном, дизайн которой вдохновлён тайскими храмовыми комплексами. Так же в декоре использованы пальмы, которые традиционно присутствуют в оформлении островной архитектуры Пхукета. Лаундж зона спроектирована с заниженным уровнем по отношению к уровню бассейна. Дизайн этой зоны будет отличаться в зависимости от типа проектировки вилл. Особенности дизайна бассейна:

  • Размер от 10 метров в длину
  • Зона с фонтанами для детей
  • Барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны)
  • Для вилл типа С и D, барная зона бассейна будет расположена в центре для того, чтобы гости, которые находятся в бассейне и на лежаках могли быть направлены лицом друг к другу - это особенность ещё пока не учитывалась ни в одном проекте вилл на Пхукете.

Фонд амортизации - единоразовая оплата 100 000 THB

Ежемесячная оплата коммунальных услуг составляет 20 THB за м2 (по размеру участка) и включает услуги круглосуточной охраны, уборку мусора, оплату общего электричества, содержание общей территории.

Особенности квартир

Функциональный дизайн помещений с жилым пространством, интегрированным в окружающую среду с соблюдением комфорта приватности через многоуровневое построение ландшафта.

Фойе каждого типа вилл будет выполнена в одном фирменном стиле -в центре будет расти цветущее дерево, которое будет создавать особую атмосферу жизни на открытом воздухе.

Большая часть пространства, особенно гостиная и обеденная зона спроектированы таким образом чтобы выдерживать климатические особенности и создавать вентиляцию.

Самая высокая часть потолка составляет 8 метров.

Удобства и оснащение в доме

Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.

Преимущества

2 года гарантии на дефекты и 8 лет гарантии на каркас здания.

Индивидуальный дизайн постройки, а также интерьера и увеличение количества комнат доступны за дополнительную оплату.

Схема оплаты:

  • Оплата резервационного депозита — 2%
  • Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28%
  • Завершение установки фундамента — 15%
  • Завершение установки бетонной конструкции — 15%
  • Этап завершения возведения стен и крыши — 15%
  • Облицовка напольного покрытия, установка встроенной мебели, покраска, установка окон и дверей — 15%
  • Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10%
Расположение и объекты поблизости
  • 5 минут до пляжа Банг Тао
  • 7 минут до пляжа Лайан
  • 5 минут до Port de Phuket / Boat avenue и Villa market
  • 10 минут до торгового центра Robinson
  • 20 минут до аэропорта
  • 20 минут до Бангкокского госпиталя
  • В окружении лучших международных школ
  • Всего 800 метров до аквапарка Blue Tree
  • Удобный доступ к дорогам Pasak Soi 8 и Cherngtalay Soi 2

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс премиум вилл в традиционном стиле с бассейнами в окружении леса, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,27 млн
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