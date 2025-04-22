Жилой комплекс Новый комплекс премиум вилл в традиционном стиле с бассейнами в окружении леса, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс состоит из 16 домов 4 различных типов. Со входа на виллу, вы сразу попадаете в лаундж зону с бассейном, дизайн которой вдохновлён тайскими храмовыми комплексами. Так же в декоре использованы пальмы, которые традиционно присутствуют в оформлении островной архитектуры Пхукета. Лаундж зона спроектирована с заниженным уровнем по отношению к уровню бассейна. Дизайн этой зоны будет отличаться в зависимости от типа проектировки вилл. Особенности дизайна бассейна:
Фонд амортизации - единоразовая оплата 100 000 THB
Ежемесячная оплата коммунальных услуг составляет 20 THB за м2 (по размеру участка) и включает услуги круглосуточной охраны, уборку мусора, оплату общего электричества, содержание общей территории.Особенности квартир
Функциональный дизайн помещений с жилым пространством, интегрированным в окружающую среду с соблюдением комфорта приватности через многоуровневое построение ландшафта.
Фойе каждого типа вилл будет выполнена в одном фирменном стиле -в центре будет расти цветущее дерево, которое будет создавать особую атмосферу жизни на открытом воздухе.
Большая часть пространства, особенно гостиная и обеденная зона спроектированы таким образом чтобы выдерживать климатические особенности и создавать вентиляцию.
Самая высокая часть потолка составляет 8 метров.Удобства и оснащение в доме
Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.Преимущества
2 года гарантии на дефекты и 8 лет гарантии на каркас здания.
Индивидуальный дизайн постройки, а также интерьера и увеличение количества комнат доступны за дополнительную оплату.
Схема оплаты: