Жилой комплекс Новый комплекс премиум вилл в традиционном стиле с бассейнами в окружении леса, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс состоит из 16 домов 4 различных типов. Со входа на виллу, вы сразу попадаете в лаундж зону с бассейном, дизайн которой вдохновлён тайскими храмовыми комплексами. Так же в декоре использованы пальмы, которые традиционно присутствуют в оформлении островной архитектуры Пхукета. Лаундж зона спроектирована с заниженным уровнем по отношению к уровню бассейна. Дизайн этой зоны будет отличаться в зависимости от типа проектировки вилл. Особенности дизайна бассейна:

Размер от 10 метров в длину

Зона с фонтанами для детей

Барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны)

Для вилл типа С и D, барная зона бассейна будет расположена в центре для того, чтобы гости, которые находятся в бассейне и на лежаках могли быть направлены лицом друг к другу - это особенность ещё пока не учитывалась ни в одном проекте вилл на Пхукете.

Фонд амортизации - единоразовая оплата 100 000 THB

Ежемесячная оплата коммунальных услуг составляет 20 THB за м2 (по размеру участка) и включает услуги круглосуточной охраны, уборку мусора, оплату общего электричества, содержание общей территории.

Особенности квартир

Функциональный дизайн помещений с жилым пространством, интегрированным в окружающую среду с соблюдением комфорта приватности через многоуровневое построение ландшафта.

Фойе каждого типа вилл будет выполнена в одном фирменном стиле -в центре будет расти цветущее дерево, которое будет создавать особую атмосферу жизни на открытом воздухе.

Большая часть пространства, особенно гостиная и обеденная зона спроектированы таким образом чтобы выдерживать климатические особенности и создавать вентиляцию.

Самая высокая часть потолка составляет 8 метров.

Удобства и оснащение в доме

Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.

Преимущества

2 года гарантии на дефекты и 8 лет гарантии на каркас здания.

Индивидуальный дизайн постройки, а также интерьера и увеличение количества комнат доступны за дополнительную оплату.

Схема оплаты:

Оплата резервационного депозита — 2%

Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28%

Завершение установки фундамента — 15%

Завершение установки бетонной конструкции — 15%

Этап завершения возведения стен и крыши — 15%

Облицовка напольного покрытия, установка встроенной мебели, покраска, установка окон и дверей — 15%

Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10%

5 минут до пляжа Банг Тао

7 минут до пляжа Лайан

5 минут до Port de Phuket / Boat avenue и Villa market

10 минут до торгового центра Robinson

20 минут до аэропорта

20 минут до Бангкокского госпиталя

В окружении лучших международных школ

Всего 800 метров до аквапарка Blue Tree

Удобный доступ к дорогам Pasak Soi 8 и Cherngtalay Soi 2

Расположение и объекты поблизости