  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Turtle Lake

Turtle Lake

Пхукет, Таиланд
от
€180,398
;
12
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый проект Turtle lake Bangtao расположился на одном из самых престижных пляжей острова Пхукет. Главная особенность кондоминиума — территория с большим садом в шаговой доступности от моря. В девяти 7-этажных зданиях расположены 637 квартир площадью от 31 м2 до 94 м2.

На территории кондоминиума построят несколько бассейнов, петляющих между зданиями, добавляя свежести и прохлады. В центре бассейнов будет располагаться большая зелёная поляна, где можно заниматься йогой или проводить другие мероприятия. Для жителей откроются тренажёрный зал и зал для бокса, онсен и сауна, зал для йоги. Для деловых людей приготовили коворкинг и библиотеку. Развлечения в комплексе будут включать детский клуб, игровую комнату с PS и настольными играми, кинотеатр и зал с гольф-симулятором, зона для барбекю и вечеринок.

Девять 7-этажных зданий расположены рядом с пляжем Бангтао, до моря всего 750 метров. В 5 минутах езды от комплекса находятся рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркета Villa Market. Рядом с комплексом расположены гольф-клуб Лагуна, пляжные клубы Xana, Maya и Catch, аквапарк Blue Tree.

На территории комплекса:

  • Ресепшен
  • Бассейны
  • Рестораны
  • Тренажёрный зал
  • Сауна
  • Онсен
  • Студия йоги
  • Детский клуб
  • Игровая комната
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Коворкинг
  • Зона барбекю
  • Парковка
  • Охраняемая территория 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 40.0 – 44.0
Цена за м², EUR 4,510 – 4,724
Цена квартиры, EUR 180,398 – 207,870
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 65.0
Цена за м², EUR 4,635
Цена квартиры, EUR 301,274
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Инфраструктура рядом
Аэропорт 12 000 м
Детский сад 900 м
Магазин 500 м
Море 750 м
Торговый центр 700 м
Школа 900 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€174,350
Жилой комплекс Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€1,34 млн
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от
€114,190
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€378,432
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
€588,203
Вы просматриваете
Turtle Lake
Пхукет, Таиланд
от
€180,398
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€185,174
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает фитнес-центром, круглосуточной охраной, садом, бассейном с морской водой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Школа - 8 км Ресторан - 3 км Торговый центр - 6,5 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€5,34 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор, рядом со спа-салонами, торговым центром, ресторанами и развлечениями
Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
от
€110,634
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Line Vibe — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строительство завершается в 2023 году. Комплекс представляет целый спектр услуг премиум-класса. Инфраструктура: - бассейн - кабельное телевидение - сад - спортзал - зона барбекю - круглосуточная охрана - Wi-Fi - крытая парковка Район Чатучак - расположен на севере Бангкока. Это довольно спокойное место, где много зелени. Именно в этом районе находятся три крупных парка столицы. Район подойдёт тем, кто хочет жить в спокойном месте, но при этом иметь возможность быстро добраться на метро до главных развлечений города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти