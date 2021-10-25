Новый проект Turtle lake Bangtao расположился на одном из самых престижных пляжей острова Пхукет. Главная особенность кондоминиума — территория с большим садом в шаговой доступности от моря. В девяти 7-этажных зданиях расположены 637 квартир площадью от 31 м2 до 94 м2.

На территории кондоминиума построят несколько бассейнов, петляющих между зданиями, добавляя свежести и прохлады. В центре бассейнов будет располагаться большая зелёная поляна, где можно заниматься йогой или проводить другие мероприятия. Для жителей откроются тренажёрный зал и зал для бокса, онсен и сауна, зал для йоги. Для деловых людей приготовили коворкинг и библиотеку. Развлечения в комплексе будут включать детский клуб, игровую комнату с PS и настольными играми, кинотеатр и зал с гольф-симулятором, зона для барбекю и вечеринок.

Девять 7-этажных зданий расположены рядом с пляжем Бангтао, до моря всего 750 метров. В 5 минутах езды от комплекса находятся рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркета Villa Market. Рядом с комплексом расположены гольф-клуб Лагуна, пляжные клубы Xana, Maya и Catch, аквапарк Blue Tree.

На территории комплекса: