Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд

Виллы расположены на западном склоне холма в окружении национального парка, из каждой виллы открывается захватывающий панорамный вид на море. 10 вилл уже построены — в некоторых живут собственники, другие сдаются в аренду. Еще 10 вилл доступны для приобретения. Сдача остальной части будет осуществлена в течение 2024 и 2025 годов. Комплекс занимает 17 000 м2 благоустроенной территории с ландшафтным дизайном и включает пляжный клубом с рестораном, спортзал и СПА. Право собственности - freehold.Особенности квартир
Все виллы передаются с чистовой отделкой, встроенной мебелью, оборудованными кухней и санузлами.
Пакет мебели (диваны, кровати и т.д.) и декора оплачивается отдельно по выбору владельца виллы (около $70 000).Преимущества
Своя управляющая компания: обслуживание общей территории поселка и вилл, консьерж-сервис для владельцев.
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Доверительное управление: уход за виллой и сдача в аренду по желанию собственника.
График платежей
Готовая вилла
Новая вилла (строительство)
Комплекс расположен недалеко от пляжа Найтон на популярном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым песком и кристально чистыми водами Андаманского моря, где вы можете укрыться от суеты густонаселенных туристических центров и расслабиться в тени деревьев. Вероятно, единственное место на Пхукете, чудесным образом соединяющее в себе прекрасный вид на море и гармонию нетронутой природы в сочетании с близостью ко всей необходимой инфраструктуре.