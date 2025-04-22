Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд

Виллы расположены на западном склоне холма в окружении национального парка, из каждой виллы открывается захватывающий панорамный вид на море. 10 вилл уже построены — в некоторых живут собственники, другие сдаются в аренду. Еще 10 вилл доступны для приобретения. Сдача остальной части будет осуществлена в течение 2024 и 2025 годов. Комплекс занимает 17 000 м2 благоустроенной территории с ландшафтным дизайном и включает пляжный клубом с рестораном, спортзал и СПА. Право собственности - freehold.

Двухэтажные виллы с 3–4 спальнями

300–700 м2 общей площади

Просторная терраса с бассейном и зоной BBQ

Кухня-столовая-гостиная открытого плана

Полный набор кухонного оборудования

Зонированное кондиционирование и панорамное остекление

Гардеробные и просторные ванные комнаты в каждой спальне

Крытая парковка

Индивидуальная доработка дизайна интерьеров

Особенности квартирУдобства и оснащение в доме

Все виллы передаются с чистовой отделкой, встроенной мебелью, оборудованными кухней и санузлами.

Пакет мебели (диваны, кровати и т.д.) и декора оплачивается отдельно по выбору владельца виллы (около $70 000).

Преимущества

Своя управляющая компания: обслуживание общей территории поселка и вилл, консьерж-сервис для владельцев.

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Доверительное управление: уход за виллой и сдача в аренду по желанию собственника.

График платежей

Готовая вилла

Резервация - 2%

Договор купли-продажи (подписывается в течении 30 дней) - 70%

Передача прав собственности - 28%

Новая вилла (строительство)

Резервация - 2%

Аванс по договору (подписывается в течении 30 дней) - 28%

По завершении фундамента - 20%

По завершении стен и крыши - 20%

По завершении общестроительных работ - 20%

Завершение отделки и оформление прав собственности - 10%

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен недалеко от пляжа Найтон на популярном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым песком и кристально чистыми водами Андаманского моря, где вы можете укрыться от суеты густонаселенных туристических центров и расслабиться в тени деревьев. Вероятно, единственное место на Пхукете, чудесным образом соединяющее в себе прекрасный вид на море и гармонию нетронутой природы в сочетании с близостью ко всей необходимой инфраструктуре.