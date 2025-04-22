  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд

Са Кху, Таиланд
от
$1,13 млн
14.04.2025
$1,12 млн
13.04.2025
$1,12 млн
12.04.2025
$1,12 млн
11.04.2025
$1,13 млн
10.04.2025
$1,11 млн
09.04.2025
$1,13 млн
08.04.2025
$1,12 млн
07.04.2025
$1,13 млн
06.04.2025
$1,13 млн
05.04.2025
$1,13 млн
04.04.2025
$1,14 млн
03.04.2025
$1,16 млн
02.04.2025
$1,16 млн
01.04.2025
$1,16 млн
31.03.2025
$1,16 млн
30.03.2025
$1,16 млн
29.03.2025
$1,17 млн
28.03.2025
$1,17 млн
27.03.2025
$1,17 млн
26.03.2025
$1,16 млн
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20738
ID новостройки на Realting
In CRM: 2333406
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

О комплексе

Виллы расположены на западном склоне холма в окружении национального парка, из каждой виллы открывается захватывающий панорамный вид на море. 10 вилл уже построены — в некоторых живут собственники, другие сдаются в аренду. Еще 10 вилл доступны для приобретения. Сдача остальной части будет осуществлена в течение 2024 и 2025 годов. Комплекс занимает 17 000 м2 благоустроенной территории с ландшафтным дизайном и включает пляжный клубом с рестораном, спортзал и СПА. Право собственности - freehold.

Особенности квартир
  • Двухэтажные виллы с 3–4 спальнями
  • 300–700 м2 общей площади
  • Просторная терраса с бассейном и зоной BBQ
  • Кухня-столовая-гостиная открытого плана
  • Полный набор кухонного оборудования
  • Зонированное кондиционирование и панорамное остекление
  • Гардеробные и просторные ванные комнаты в каждой спальне
  • Крытая парковка
  • Индивидуальная доработка дизайна интерьеров
Удобства и оснащение в доме

Все виллы передаются с чистовой отделкой, встроенной мебелью, оборудованными кухней и санузлами.

Пакет мебели (диваны, кровати и т.д.) и декора оплачивается отдельно по выбору владельца виллы (около $70 000).

Преимущества

Своя управляющая компания: обслуживание общей территории поселка и вилл, консьерж-сервис для владельцев.

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Доверительное управление: уход за виллой и сдача в аренду по желанию собственника.

График платежей

Готовая вилла

  • Резервация - 2%
  • Договор купли-продажи (подписывается в течении 30 дней) - 70%
  • Передача прав собственности - 28%

Новая вилла (строительство)

  • Резервация - 2%
  • Аванс по договору (подписывается в течении 30 дней) - 28%
  • По завершении фундамента - 20%
  • По завершении стен и крыши - 20%
  • По завершении общестроительных работ - 20%
  • Завершение отделки и оформление прав собственности - 10%
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен недалеко от пляжа Найтон на популярном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым песком и кристально чистыми водами Андаманского моря, где вы можете укрыться от суеты густонаселенных туристических центров и расслабиться в тени деревьев. Вероятно, единственное место на Пхукете, чудесным образом соединяющее в себе прекрасный вид на море и гармонию нетронутой природы в сочетании с близостью ко всей необходимой инфраструктуре.

  • 15 минут до аэропорта, 10 минут до вертолетной площадки
  • 20 минут до района Лагуна/Бангтао: рестораны и другая инфраструктура
  • 30 минут до гольф-клубов и яхтенных марин

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Карон, Таиланд
от
$105,316
Жилой комплекс Riviera Malibu
Паттайя, Таиланд
от
$125,305
Жилой комплекс Инвестиционный кондоминиум с эко-концепцией и гарантированной доходностью 5%, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$152,644
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и коворкингом в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$244,734
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$522,550
Вы просматриваете
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$1,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Равай, Таиланд
от
$148,602
Варианты отделки С отделкой
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$174,994
Резиденция располагает бассейном длиной 50 метров, джакузи, парковкой, тропическим парком, детским бассейном и детской игровой комнатой, баром, фитнес-центром, сауной, рестораном, конференц-залом, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кабельное ТВ Wi-Fi Преимущества Гаранти…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$164,322
Комплекс предлагает апартаменты в районе Bang Tao Beach с завораживающей природой и статусным окружением из частных вилл и 5-звёздочных отелей. Особенности: подземная парковка современный фитнес-центр с тренажерным залом и открытой террасой элитный спа-комплекс коворкинг ресторан с открытой…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации