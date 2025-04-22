Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд

В тихом, респектабельном районе с видом на гору расположены уникальные дома, построенные надёжным тайским девелопером. Это настоящий уютный уголок среди роскошных вилл и кондоминиумов — без единой трещины, с душой и историей.

Проект реновации без изменения конструктивной базы сохраняет 28 юнитов, но каждый приобретает новую форму и ценность — с панорамными окнами и продуманной эргономикой. Дома трансформируются в стильный бутик отель с 24 люксовыми юнитами и 4 видовыми пентхаусами, общей жилой площадью 1600 м². Современные удобства комплекса будут включать: тренажерный зал, детская комната, 12 парковочных мест + гостевой паркинг, бассейн 13×5 м. Можно приобрести мебельный пакет:

квартира с 1 спальней - $16950

квартира с 2 спальнями - $20150

квартира с 3 спальнями - $24800

Стол из настоящего мрамора

Раковина Antonio Lupi

Китайский фарфор, элитное постельное бельё

Мебель высокого класса: диваны в стиле Fendi, кровати Bentley

Подача чистого воздуха для идеального сна

Артезианская вода и система 7 уровней очистки

Smart Home: доступ без ключей, автоматическое открывание окон и штор

Пол: керамогранит крупного формата

Алюминиевые окна с двойным энергоэффективным остеклением

Полная замена инженерных систем

Аренда под ключ

Самая востребованная и ликвидная локация

Максимальная ценность - лакшери апартаменты по цене стандартных

Готовый арендный бизнес с доходностью до 12% годовых

Возможна оплата криптовалютой

Беспроцентная рассрочка на 24 месяцев после сдачи дома

Выплаты за счет сдачи в аренду

700 м до пляжа Бангтао и 800 м до пляжа Сурин

Baan Bangtao Clinic— расположена в 2,8 км от комплекса, время в пути на автомобиле составляет около 6 минут

Choeng Thale Subdistrict Non- School —находится в 570 метрах от комплекса, примерно 6 минут пешком

Ban Bang Thao School — расположена в 1,7 км, около 5 минут на автомобиле

Round, Muslim — находится в 2,1 км, примерно 6 минут на автомобиле

Особенности квартирПреимуществаРасположение и объекты поблизости