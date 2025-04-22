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  4. Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$204,176
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13
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Описание Описание
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ID: 26270
ID новостройки на Realting
In CRM: 2457573
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

В тихом, респектабельном районе с видом на гору расположены уникальные дома, построенные надёжным тайским девелопером. Это настоящий уютный уголок среди роскошных вилл и кондоминиумов — без единой трещины, с душой и историей.

Проект реновации без изменения конструктивной базы сохраняет 28 юнитов, но каждый приобретает новую форму и ценность — с панорамными окнами и продуманной эргономикой. Дома трансформируются в стильный бутик отель с 24 люксовыми юнитами и 4 видовыми пентхаусами, общей жилой площадью 1600 м². Современные удобства комплекса будут включать: тренажерный зал, детская комната, 12 парковочных мест + гостевой паркинг, бассейн 13×5 м. Можно приобрести мебельный пакет:

  • квартира с 1 спальней - $16950
  • квартира с 2 спальнями - $20150
  • квартира с 3 спальнями - $24800
Особенности квартир
  • Стол из настоящего мрамора
  • Раковина Antonio Lupi
  • Китайский фарфор, элитное постельное бельё
  • Мебель высокого класса: диваны в стиле Fendi, кровати Bentley
  • Подача чистого воздуха для идеального сна
  • Артезианская вода и система 7 уровней очистки
  • Smart Home: доступ без ключей, автоматическое открывание окон и штор
  • Пол: керамогранит крупного формата
  • Алюминиевые окна с двойным энергоэффективным остеклением
  • Полная замена инженерных систем
Преимущества
  • Аренда под ключ
  • Самая востребованная и ликвидная локация
  • Максимальная ценность - лакшери апартаменты по цене стандартных
  • Готовый арендный бизнес с доходностью до 12% годовых
  • Возможна оплата криптовалютой
  • Беспроцентная рассрочка на 24 месяцев после сдачи дома
  • Выплаты за счет сдачи в аренду
Расположение и объекты поблизости
  • 700 м до пляжа Бангтао и 800 м до пляжа Сурин
  • Baan Bangtao Clinic— расположена в 2,8 км от комплекса, время в пути на автомобиле составляет около 6 минут
  • Choeng Thale Subdistrict Non- School —находится в 570 метрах от комплекса, примерно 6 минут пешком
  • Ban Bang Thao School — расположена в 1,7 км, около 5 минут на автомобиле
  • Round, Muslim — находится в 2,1 км, примерно 6 минут на автомобиле

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$204,176
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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