Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд

В тихом, респектабельном районе с видом на гору расположены уникальные дома, построенные надёжным тайским девелопером. Это настоящий уютный уголок среди роскошных вилл и кондоминиумов — без единой трещины, с душой и историей.
Проект реновации без изменения конструктивной базы сохраняет 28 юнитов, но каждый приобретает новую форму и ценность — с панорамными окнами и продуманной эргономикой. Дома трансформируются в стильный бутик отель с 24 люксовыми юнитами и 4 видовыми пентхаусами, общей жилой площадью 1600 м². Современные удобства комплекса будут включать: тренажерный зал, детская комната, 12 парковочных мест + гостевой паркинг, бассейн 13×5 м. Можно приобрести мебельный пакет: