  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Си Сунтон
  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Си Сунтон, Таиланд
от
$447,600
14.04.2025
$444,836
13.04.2025
$445,098
12.04.2025
$442,826
11.04.2025
$447,293
10.04.2025
$440,364
09.04.2025
$446,136
08.04.2025
$445,081
07.04.2025
$448,724
06.04.2025
$448,765
05.04.2025
$447,486
04.04.2025
$450,441
03.04.2025
$458,491
02.04.2025
$459,339
01.04.2025
$460,354
31.03.2025
$460,675
30.03.2025
$460,549
29.03.2025
$462,418
28.03.2025
$462,740
27.03.2025
$462,889
26.03.2025
$460,966
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24915
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419265
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

О комплексе

Комплекс состоит из 4 вилл в современном тропическом стиле.

  • бассейн
  • парковка
  • сад
  • террасы
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Солнечные панели
  • "Умная" система безопасности
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с пляжами, школами и торговыми центрами.

  • Пляж Сурин - 7,7 км
  • Пляж Лаян - 9,6 км
  • Пляж Банг Тао - 6,3 км
  • Лагуна Гольф - 11 км
  • Международный аэропорт Пхукет - 19 км

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$829,734
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Са Кху, Таиланд
от
$118,326
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$503,908
Жилой комплекс SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Таиланд
Цена по запросу
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,02 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Си Сунтон, Таиланд
от
$447,600
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Пхукет, Таиланд
от
$4,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Laguna Phuket - главное интегрированное пункт назначения Азии. Находясь на потрясающем фоне Андаманского моря, на 3-километровом участке нетронутого пляжа, Лагуна Пхукет является домом для шести отелей мирового класса, премиальных объектов и фирменного отделения и подразделения недвижимости.…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$173,522
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Равай, Таиланд
от
$125,684
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн! Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! R…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации