Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Laguna Phuket - главное интегрированное пункт назначения Азии. Находясь на потрясающем фоне Андаманского моря, на 3-километровом участке нетронутого пляжа, Лагуна Пхукет является домом для шести отелей мирового класса, премиальных объектов и фирменного отделения и подразделения недвижимости.…
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала.
В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии.
Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере.
Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи.
Более …
Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн!
Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!
Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! R…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com