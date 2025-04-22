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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и рестораном в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$168,464
12.12.2024
$167,726
08.12.2024
$104,045
04.12.2024
$104,914
01.12.2024
$104,003
28.11.2024
$104,901
25.11.2024
$105,620
21.11.2024
$103,811
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$104,353
15.11.2024
$104,237
12.11.2024
$102,674
09.11.2024
$101,972
02.11.2024
$101,071
30.10.2024
$101,734
27.10.2024
$101,878
24.10.2024
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21.10.2024
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18.10.2024
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15.10.2024
$100,753
11.10.2024
$100,601
08.10.2024
$100,306
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ID: 20740
ID новостройки на Realting
In CRM: 2354694
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Современный жилой комплекс сочетает в себе комфорт, стиль и функциональность. Проект расположен в живописном районе с развитой инфраструктурой. Архитектурное оформление комплекса выполнено с учетом последних трендов, а также экологических стандартов. В каждой детали заложена философия гармонии с окружающим миром. Проект представляет собой семиэтажное здание, в котором есть студии и квартиры с 1 спальней. Панорамное остекление позволяет наслаждаться видами и делает апартаменты экономными и энергоэффективным.

Преимущества

Надежный девелопер - российский застройщик, входящий в топ-10 лучших девелоперов юга России, активный участник рынка недвижимости на Пхукете.

Тихая локация - удаление от первой береговой линии позволяет насладиться тишиной и природой вокруг.

Комплекс расположен в премиальном районе, что позволяет пользоваться насыщенной инфраструктурой вокруг. Два озера рядом с пешеходными прогулочными зонами и велодорожками.

Повышенная безопасность – система видеонаблюдения, контроль доступа, противопожарная безопасность.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.

Проект располагается рядом с элитным курортом Лагуна. Недалеко от комплекса находятся поля для гольфа и аквапарк.

  • Пляж Банг Тао - 10 минут
  • Пляж Сурин - 20 минут
  • Аквапарк, рестораны и магазины - 8 минут
  • Поля для гольфа - 10 минут
  • Аэропорт - 30 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и рестораном в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$168,464
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