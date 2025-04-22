Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и рестораном в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Современный жилой комплекс сочетает в себе комфорт, стиль и функциональность. Проект расположен в живописном районе с развитой инфраструктурой. Архитектурное оформление комплекса выполнено с учетом последних трендов, а также экологических стандартов. В каждой детали заложена философия гармонии с окружающим миром. Проект представляет собой семиэтажное здание, в котором есть студии и квартиры с 1 спальней. Панорамное остекление позволяет наслаждаться видами и делает апартаменты экономными и энергоэффективным.

Преимущества

Надежный девелопер - российский застройщик, входящий в топ-10 лучших девелоперов юга России, активный участник рынка недвижимости на Пхукете.

Тихая локация - удаление от первой береговой линии позволяет насладиться тишиной и природой вокруг.

Комплекс расположен в премиальном районе, что позволяет пользоваться насыщенной инфраструктурой вокруг. Два озера рядом с пешеходными прогулочными зонами и велодорожками.

Повышенная безопасность – система видеонаблюдения, контроль доступа, противопожарная безопасность.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.

Проект располагается рядом с элитным курортом Лагуна. Недалеко от комплекса находятся поля для гольфа и аквапарк.