Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд

Кондоминиум отличается своей приватностью, в комплексе всего 27 квартир, сгруппированных в 3 здания. Кондоминиум окружен пышной тропической зеленью, на территории комплекса также построен большой общий бассейн длиной 26 метров с просторной террасой для принятия солнечных ванн. Потрясающие виды на пляжи Банг-Тао и Сурин – отличительная черта проекта. Комплекс расположен на холме, благодаря чему из каждой квартиры открываются потрясающие виды на Андаманское море.Особенности квартир
Уникальность планировок заключается в том, что у всех квартир, кроме студий, есть собственные бассейны и большие террасы. Квартиры имеют от одной до пяти спален.Преимущества
Надежный застройщик с безупречной репутацией.
Апартаменты подойдут для постоянного проживания и сдачи в аренду.
Условия платежа:
Комплекс располагается каскадом на склоне холма всего в 700 метрах от побережья Андаманского моря.
Сурин – центр стильной жизни на Пхукете с изобилием роскошного жилья, быстроразвивающейся инфраструктурой, множеством ресторанов, кафе, магазинов и спа-салонов. Поблизости находятся пхукетская «Миля миллионеров», курортный комплекс Laguna Phuket с гольф-клубом мирового уровня, супермаркеты с огромным ассортиментом импортных продуктов.