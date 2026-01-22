  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Шарджа
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
3
Al Hamriyah
1
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Резиденция (Скидка до 25%), если вы любитель пляжа? Ценитель культуры? Шопоголик?
Дубай, ОАЭ
от
$215,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
1 объект недвижимости 1
Забудьте о пробках и долгих поездках на работу. Ощутите магию Шарджи с легким доступом. Там, где наследие Дамаска встречается с современной роскошью — откройте для себя Faradis Tower, шедевр, который переопределяет горизонт, живя в культурном центре Шарджи." Основные характеристики: …
Агентство
Right way Group
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Al Hamriyah, ОАЭ
от
$107,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Идеально подойдет для семейной жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов! Доходность - 4,9% в $! Инфраструктура: круглосуточная охрана, парковка, бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка,…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada
Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada
Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada
Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada
Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada
Шарджа, ОАЭ
от
$450,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Ворота от Арады - Премиум апартаменты в Алджаде, Шарджа.Современная архитектура. Стратегическое расположение. Умные инвестиции.2 и 3 спальные комнатыОбзор проекта:Ворота - это смелый новый жилой адрес, расположенный у главного входа в Альджаду, самое быстрорастущее сообщество смешанного испо…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
OneOne
Жилой комплекс Olfah
Жилой комплекс Olfah
Жилой комплекс Olfah
Жилой комплекс Olfah
Жилой комплекс Olfah
Жилой комплекс Olfah
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$187,614
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 11
Потрясающие апартаменты в новом проекте Olfah в Шардже! Полностью оборудованная кухня с техникой! Отличная цена! Высококлассные удобства для комфортной жизни! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: крытый паркинг, охрана и систе…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс The Gate 3
Жилой комплекс The Gate 3
Жилой комплекс The Gate 3
Жилой комплекс The Gate 3
Жилой комплекс The Gate 3
Жилой комплекс The Gate 3
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$446,850
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Апартаменты в комфортабельном жилом комплексе премиум-класса The Gate в Aljada, Sharjah! Полностью оборудованная кухня! Удобное расположение! Рядом школа SABIS! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейны, торговые центры, рестораны и бары, тренажё…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Sokoon 3
Жилой комплекс Sokoon 3
Жилой комплекс Sokoon 3
Жилой комплекс Sokoon 3
Жилой комплекс Sokoon 3
Жилой комплекс Sokoon 3
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$202,740
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Продается квартира в новом проекте Sokoon 3 в Шардже! Квартира оснащена кухонным гарнитуром и бытовой техникой! Система "умный дом"! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: оздоровительный клуб, детский и взрослый бассейны, игровую зону для детей, сады и ландша…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Il Teatro Residence
Жилой комплекс Il Teatro Residence
Жилой комплекс Il Teatro Residence
Жилой комплекс Il Teatro Residence
Жилой комплекс Il Teatro Residence
Жилой комплекс Il Teatro Residence
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$270,411
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Апартаменты с меблированной кухней и кухонной техникой! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Il teatro Residences от Arada Developer в городе Шарджа, расположенном в Персидском заливе. Инфраструктура: ф…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$520,548
Год сдачи 2023
Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Крик-Харбор Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1 Этаж: На верхнем этаже  С мебелью: Без мебели  Балкон: Да Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г. …
Агентство
DOM REAL ESTATE
Жилой комплекс Tiraz
Жилой комплекс Tiraz
Жилой комплекс Tiraz
Жилой комплекс Tiraz
Жилой комплекс Tiraz
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$267,671
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Комфортабельные апартаменты в новом комплексе Tiraz в Шардже! Средняя рентабельность вложений - 5,5%! Беспроцентная рассрочка! Апартаменты оснащены кухонной техникой! Подходят для комфортного проживания и инвестиций! Инфраструктура: парковка, зона отдыха для взрослых и детей, бассейн, зав…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$249,315
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Уникальные апартаменты в очень удобной локации в комплексе Nesba 1! Высокий доход от инвестиций - 10%! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Возможно получение ВНЖ! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2025 г. Удобства: ландшафтные сады, фитнес-центры и детские игровые площадки. Жи…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Citrine Residence
Жилой комплекс Citrine Residence
Жилой комплекс Citrine Residence
Жилой комплекс Citrine Residence
Жилой комплекс Citrine Residence
Жилой комплекс Citrine Residence
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$265,997
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Апартаменты в престижном проекте Citrine Residence, расположенный на острове Maryam Island в Шардже! Легкий доступ к ключевым объектам инфраструктуры! Потрясающий панорамный вид! Удобный план оплаты! Рассрочка без процентов! Инвестиционно-привлекательный проект! Гарантированный доход! Апа…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Layla Residences
Жилой комплекс Layla Residences
Жилой комплекс Layla Residences
Жилой комплекс Layla Residences
Жилой комплекс Layla Residences
Жилой комплекс Layla Residences
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$235,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Layla Residences в Шардже! Рядом с пляжем! Количество апартаментов ограничено! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от инвестиций! Возможно получение ВНЖ! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Уд…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Topaz Residences
Жилой комплекс Topaz Residences
Жилой комплекс Topaz Residences
Жилой комплекс Topaz Residences
Жилой комплекс Topaz Residences
Жилой комплекс Topaz Residences
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$716,956
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Апартаменты в престижном жилом комплексе Topaz Residences на живописном острове Maryam Island! Великолепный вид на набережную! Легкий доступ к основным достопримечательностям Шарджи и Дубая! Близко к пляжу! Гарантированный доход от инвестиций, благодаря удобному расположению! Рассрочка без %…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Sokoon 5
Жилой комплекс Sokoon 5
Жилой комплекс Sokoon 5
Жилой комплекс Sokoon 5
Жилой комплекс Sokoon 5
Жилой комплекс Sokoon 5
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$230,137
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Продается квартира в новом проекте Sokoon 5 в Шардже! Квартира оснащена кухонным гарнитуром и бытовой техникой! Система "умный дом"! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: оздоровительный клуб, детский и взрослый бассейны, игровую зону для детей, сады и ландша…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$397,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 101 м²
1 объект недвижимости 1
Резиденция в новом комплексе Aysha на острове Марьям. Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан. Проект гордится тщательно продуманными удобствами, обеспечивающими жителям роскошный и всесторонний образ жизни. Современный тренажерный зал и освежающий бассейн предназначены для любителей фит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
101.0
397,778
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$531,233
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 179–238 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
238.0
547,671
Таунхаус
179.0
531,233
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Faradis Tower
Жилой комплекс Faradis Tower
Жилой комплекс Faradis Tower
Жилой комплекс Faradis Tower
Жилой комплекс Faradis Tower
Жилой комплекс Faradis Tower
Дубай, ОАЭ
от
$235,616
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 56
Комфортабельные апартаменты в новом проекте Faradis Tower в Шардже! Для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 1 кв. 2027 г. Удобства: бассейн, современный тренажерный зал, детская игровая п…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Rove 2
Жилой комплекс Rove 2
Жилой комплекс Rove 2
Жилой комплекс Rove 2
Жилой комплекс Rove 2
Жилой комплекс Rove 2
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$714,521
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Апартаменты в новом жилом комплексе Rove 2 в самом сердце района Альджада! Представлена меблированная кухня и необходимая бытовая техника! Предоставим каталог инвестора! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: зеленый парк с обширными спортивными сооружениями, усаженный деревья…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$136,712
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 42 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0
171,233
Квартира
42.0
136,712
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Nesba 2
Жилой комплекс Nesba 2
Жилой комплекс Nesba 2
Жилой комплекс Nesba 2
Жилой комплекс Nesba 2
Жилой комплекс Nesba 2
Жилой комплекс Nesba 2
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$251,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Роскошные апартаменты в очень удобной локации в комплексе Nesba 2! Высокий доход от инвестиций - 10%! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Возможно получение ВНЖ! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 1 кв. 2026 г. Удобства: ландшафтные сады, фитнес-центры и детские игровые площадки. Жит…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Anantara Sharjah Residences
Жилой комплекс Anantara Sharjah Residences
Жилой комплекс Anantara Sharjah Residences
Жилой комплекс Anantara Sharjah Residences
Жилой комплекс Anantara Sharjah Residences
Жилой комплекс Anantara Sharjah Residences
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$690,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива! Полностью меблированные апартаменты! Развитая инфраструктура комплекса и пятизвездочный сервис! Развитая инфраструктура комплекса и пятизвездочный сервис! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотек…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс GEM Residences
Жилой комплекс GEM Residences
Жилой комплекс GEM Residences
Жилой комплекс GEM Residences
Жилой комплекс GEM Residences
Жилой комплекс GEM Residences
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$237,570
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Шикарные апартаменты в уникальном проекте GEM Residences на острове Марьям, Шарджа! Рядом пляж! Потрясающий вид на набережную! Потрясающий дизайн апартаментов! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: балкон, бассейн, детская пло…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Nasaq 5
Жилой комплекс Nasaq 5
Жилой комплекс Nasaq 5
Жилой комплекс Nasaq 5
Жилой комплекс Nasaq 5
Жилой комплекс Nasaq 5
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$269,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Квартира в современном жилом комплексе Nasaq 5 в Шардже! Высокая доходность 6-8%! Апартаменты оборудованы необходимой бытовой техникой! Система "умный дом"! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Удобства: благоустроенная зона отдыха для детей и взрослых, тренажерный зал…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
