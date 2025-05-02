Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Ellington Cove by Ellington — это уникальный жилой комплекс, который сочетает в себе роскошь и умиротворение, предлагая своим жителям исключительный стиль жизни на самом берегу моря. В проекте представлены студии, апартаменты и пентхаусы с высококачественной отделкой и современным дизайном, которые обеспечивают максимальный комфорт и элегантность. Каждый элемент, от просторных комнат до панорамных окон, создает атмосферу уединения и спокойствия, при этом открывая виды на безбрежное море и живописные окрестности.

Приватный доступ к пляжу и роскошные бассейны обеспечивают уникальное ощущение курорта, позволяя наслаждаться отдыхом прямо у вашего дома. Эксклюзивный спа-центр с оздоровительными процедурами помогает поддерживать тело и дух в гармонии, а стильные зоны для отдыха и общения создают идеальные условия для проведения времени с близкими. В этом месте каждый день превращается в праздник роскоши и расслабления, где ничто не отвлекает от наслаждения жизнью.

Ellington Cove — это не только место для жизни, но и выгодная инвестиция. Уникальное расположение на побережье, высококачественные удобства и эксклюзивная атмосфера делают этот проект привлекательным для аренды и долгосрочных вложений. Почувствуйте настоящий вкус роскоши и эксклюзивности, вложив средства в недвижимость, которая обещает стабильный доход и нескончаемый комфорт!

Удобства:

Прямой доступ к пляжу

Beach Club с баром

Яхт-клуб

Спа с гидротерапией и ледяным фонтаном

Сады для прогулок

Современный фитнес-центр

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка 20/50/30

Особенности квартир

отделка + кухня и техника. Мебели нет

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai Islands состоит из пяти уникальных островов и представляет собой мастерски спланированную прибрежную локацию, которая воплощает в себе разнообразие, элегантность и стабильность, предлагая своим жильцам и гостям уникальный образ жизни.