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  3. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$433,582
10.07.2025
$433,582
09.07.2025
$432,874
08.07.2025
$431,573
06.07.2025
$431,591
05.07.2025
$432,294
04.07.2025
$430,559
03.07.2025
$431,044
02.07.2025
$431,260
01.07.2025
$433,855
29.06.2025
$433,792
28.06.2025
$434,579
27.06.2025
$434,909
26.06.2025
$437,238
25.06.2025
$438,655
24.06.2025
$442,408
22.06.2025
$441,196
21.06.2025
$441,620
20.06.2025
$443,859
19.06.2025
$442,276
18.06.2025
$440,044
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Описание Описание
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ID: 23239
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415613
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 800 м)

О комплексе

Rove Dubai Marina от IRTH Group — это уникальный проект, который воплощает в себе сочетание изысканного стиля и комфорта прибрежной жизни. Разработанный в партнерстве с известным брендом Rove Hotels, он предлагает вам не просто жилье, а полноценный образ жизни в самом сердце Дубай-Марины — одного из самых престижных районов города.

Проект отличается современным дизайном и функциональными планировками, которые созданы с учетом потребностей современных жителей мегаполиса. Просторные и светлые апартаменты с уютными интерьерами идеально подойдут для тех, кто ценит гармонию стиля и удобства. Все детали здесь продуманы до мелочей: от высококачественной отделки до использования инновационных технологий для создания максимального комфорта.

Удобства:

  • Бассейн
  • Зона рефлексологии
  • Финская сауна
  • Закрытый инфинити-бассейн
  • Современный спортзал
  • Просторные коворкинг-зоны
  • Кафе Rove и бар Energise

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 50/50%

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Главной особенностью Rove Dubai Marina является его локация. Окруженный высококлассными ресторанами, бутиками, парками и набережной с яхтами, этот проект позволяет насладиться всеми привилегиями жизни на побережье. Удобный доступ к основным транспортным магистралям делает его идеальным выбором для активного образа жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$433,582
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