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Жилой комплекс Новая резиденция Odessa с бассейном, теннисными кортами и зонами отдыха в 5 минутах от парка, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$258,512
14.04.2025
$256,916
13.04.2025
$257,067
12.04.2025
$258,027
11.04.2025
$263,858
10.04.2025
$264,933
09.04.2025
$266,265
08.04.2025
$266,099
06.04.2025
$266,254
05.04.2025
$263,828
04.04.2025
$267,356
03.04.2025
$270,321
02.04.2025
$269,752
01.04.2025
$269,141
30.03.2025
$268,314
29.03.2025
$270,320
28.03.2025
$271,307
27.03.2025
$270,356
26.03.2025
$270,187
25.03.2025
$269,264
24.03.2025
$268,353
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25450
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442594
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Odessa – жилой комплекс, где стильный городской ритм соединяется с уютом и гармонией природы. Расположенный в сердце динамичного района Town Square, этот проект создан для тех, кто ценит современный комфорт, активный образ жизни и вдохновляющую атмосферу. Здесь сочетаются элегантный дизайн, просторные жилые пространства и первоклассные удобства.

В Odessa представлены изысканные квартиры с 1-3 спальнями. Комплекс расположен всего в 5 минутах от живописного парка. Каждая деталь в интерьере продумана до мелочей. Просторные гостиные наполнены естественным светом, что создает теплую и уютную обстановку. Спальни оформлены в элегантных нейтральных тонах и оборудованы встроенными гардеробами, что обеспечивает максимум удобства. Кухни оборудованы современной бытовой техникой немецкого производства.

Проект предлагает потрясающую инфраструктуру для активного и здорового образа жизни. Жители могут наслаждаться бассейном, ультрасовременным тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисными и падел-кортами, а также футбольным полем для любителей командных видов спорта. Для любителей природы и свежего воздуха предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, просторные зеленые зоны и уютные прогулочные аллеи. Ваши дети смогут весело проводить время на специально оборудованных игровых площадках, а домашние питомцы найдут свой уголок в парке для выгула собак. Для семейных встреч и дружеских посиделок создана уникальная зона барбекю, где можно проводить уютные вечера в кругу близких. Для полного расслабления предусмотрены фитнес-клуб и зоны отдыха, где можно восстановить силы после насыщенного дня.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая и велодорожки
  • Детская игровая площадка
  • Футбольное поле
  • Теннисный и падел корты
  • Парк для выгула собак
  • Фитнес клуб
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (45/55)

Особенности квартир

Кухня оборудована техникой немецкого производства

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.

  • District 2020 – 20 минут
  • Dubai Hills Mall — 20 минут
  • Burj Al Arab — 24 минуты
  • DWC Airport — 25 минут
  • Dubai Intl Airport — 28 минут
  • Dubai Mall — 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Odessa с бассейном, теннисными кортами и зонами отдыха в 5 минутах от парка, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$258,512
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