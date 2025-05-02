Жилой комплекс Новая резиденция Odessa с бассейном, теннисными кортами и зонами отдыха в 5 минутах от парка, Town Square, Дубай, ОАЭ

Odessa – жилой комплекс, где стильный городской ритм соединяется с уютом и гармонией природы. Расположенный в сердце динамичного района Town Square, этот проект создан для тех, кто ценит современный комфорт, активный образ жизни и вдохновляющую атмосферу. Здесь сочетаются элегантный дизайн, просторные жилые пространства и первоклассные удобства.

В Odessa представлены изысканные квартиры с 1-3 спальнями. Комплекс расположен всего в 5 минутах от живописного парка. Каждая деталь в интерьере продумана до мелочей. Просторные гостиные наполнены естественным светом, что создает теплую и уютную обстановку. Спальни оформлены в элегантных нейтральных тонах и оборудованы встроенными гардеробами, что обеспечивает максимум удобства. Кухни оборудованы современной бытовой техникой немецкого производства.

Проект предлагает потрясающую инфраструктуру для активного и здорового образа жизни. Жители могут наслаждаться бассейном, ультрасовременным тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисными и падел-кортами, а также футбольным полем для любителей командных видов спорта. Для любителей природы и свежего воздуха предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, просторные зеленые зоны и уютные прогулочные аллеи. Ваши дети смогут весело проводить время на специально оборудованных игровых площадках, а домашние питомцы найдут свой уголок в парке для выгула собак. Для семейных встреч и дружеских посиделок создана уникальная зона барбекю, где можно проводить уютные вечера в кругу близких. Для полного расслабления предусмотрены фитнес-клуб и зоны отдыха, где можно восстановить силы после насыщенного дня.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Беговая и велодорожки

Детская игровая площадка

Футбольное поле

Теннисный и падел корты

Парк для выгула собак

Фитнес клуб

Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (45/55)

Особенности квартир

Кухня оборудована техникой немецкого производства

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.