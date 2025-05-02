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  4. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов и пентхаусов Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов и пентхаусов Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,10 млн
14.04.2025
$2,08 млн
13.04.2025
$2,08 млн
12.04.2025
$2,09 млн
11.04.2025
$2,14 млн
10.04.2025
$2,15 млн
09.04.2025
$2,16 млн
08.04.2025
$2,16 млн
06.04.2025
$2,16 млн
05.04.2025
$2,14 млн
04.04.2025
$2,17 млн
03.04.2025
$2,19 млн
02.04.2025
$2,19 млн
01.04.2025
$2,18 млн
30.03.2025
$2,17 млн
29.03.2025
$2,19 млн
28.03.2025
$2,20 млн
27.03.2025
$2,19 млн
26.03.2025
$2,19 млн
25.03.2025
$2,18 млн
24.03.2025
$2,18 млн
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14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23643
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418351
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 500 м)
  • Метро
    Creek (~ 800 м)

О комплексе

Amazonia by Palladium Development — это уникальный проект в самом сердце района Аль-Джаддаф, Дубай, который сочетает в себе элегантный стиль, инновационные технологии и премиальное расположение. Комплекс представляет собой полностью укомплектованные смарт-апартаменты, спроектированные с учетом самых высоких стандартов современного комфорта. Резиденты смогут наслаждаться изысканными интерьерами, которые включают дизайнерскую мебель, премиальные бытовые приборы Siemens и сантехнику Grohe. Каждая деталь продумана, чтобы создать атмосферу уюта и роскоши.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств для полноценной жизни и отдыха: панорамный бассейн, современный спортзал, коворкинг, детские игровые зоны и даже открытый кинотеатр под звездами. Также предусмотрены услуги валет-парковки и просторный лаунж для резидентов.

Удобства:

  • Валет-парковка
  • Просторный лаунж для резидентов
  • Коворкинг
  • Панорамный бассейн
  • Детские игровые зоны
  • Ультрасовременный спортзал
  • Открытый кинотеатр

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 10/50/40

Особенности квартир

Полностью меблированные

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в стратегической локации, которая обеспечивает отличную транспортную доступность и близость к ключевым достопримечательностям города. В нескольких минутах ходьбы находятся станция метро Al Jaddaf, канал Дубая и благоустроенные парки, а всего за 15 минут можно добраться до Бурдж-Халифа и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. Жители Amazonia также оценят близость к набережной Марина Аль-Джаддаф, где можно насладиться вечерними прогулками или ужином в одном из уютных ресторанов.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов и пентхаусов Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,10 млн
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