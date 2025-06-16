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Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol

Mina Al arab, ОАЭ
от
$435,006
BTC
5.1743075
ETH
271.2075789
USDT
430 083.5042934
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26776
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма
  • Город
    Mina Al arab

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophistication at Mina Al Arab.

Роскошь набережной, живущая в самом престижном сообществе Рас-Аль-Хаймы.

1, 2 и 3 Спальни Апартаменты и Пентхаусы | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

Мирасол - новая прибрежная достопримечательность RAK Properties, расположенная в самом сердце Мина Аль-Араб - спокойной, спланированной мастерами набережной в Рас-Аль-Хайме. Предлагая ограниченную коллекцию роскошных апартаментов на пляже и пентхаусов, Mirasol сочетает в себе изящную архитектуру с видом на открытое море, удобствами в курортном стиле и близостью к предстоящему комплексному курорту Wynn.

Благодаря щедрым макетам, современному дизайну и прямому доступу к пляжной набережной, Mirasol идеально подходит для взыскательных домовладельцев и инвесторов, ищущих как образ жизни, так и долгосрочную ценность.

Цены начинаются с:

  • 1 спальня ~ 56 м2 от 372.000 €

  • 2 спальни ~ 110 м2 от 580 000 €

  • 3 спальни ~ 258 м2 от 1.255.000 €

  • 3 спальные пентхаусы ~ 354 м2 от 3.000.000 €

📆 Платежный план: Гибкие варианты
📅 Завершение: Q2 2028
📈 Высокий потенциал ROI с роскошным бумом Рас-Аль-Хаймы

Резиденции и интерьеры:

  • Просторные макеты открытой планировки с видом на море или бульвар.

  • Стекло от пола до потолка для естественного света.

  • Подогнанные кухни с европейской техникой.

  • Элегантные ванные комнаты с высококлассными светильниками.

  • Большие балконы или террасы (некоторые единицы с частными бассейнами).

  • Инфраструктура умного дома.

Удобства Mirasol:

  • Бассейн с видом на набережную.

  • Современный тренажерный зал и оздоровительный центр.

  • Детские игровые зоны и затененные семейные зоны.

  • Сады и сады, в которых есть

  • Розничная торговля на первом этаже, кафе и изысканная столовая.

  • 24/7 охрана, консьерж и крытый паркинг.

  • Вход на пристань и набережная.

📍 Местоположение: Мина Аль Араб, Рас Аль Хайма

  • 5 минут до InterContinental Mina Al Arab Resort

  • 10 минут до Wynn Resort & Casino (2027)

  • 15 минут до Al Hamra Mall & Golf Club

  • 45 минут до Дубая через E311

  • Рядом со школами, яслями, медицинскими центрами

Идеально для:

  • ОАЭ и международные инвесторы стремятся к скорейшему вступлению в сектор роскоши RAK.

  • Жители, ищущие спокойного пляжа, живут вдали от городской суеты.

  • Покупатели ищут прирост капитала и высокий спрос на аренду.

  • Искатели дома для отдыха или цифровые кочевники, ищущие роскошную прибрежную жизнь.

Местонахождение на карте

Mina Al arab, ОАЭ

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Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, ОАЭ
от
$435,006
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