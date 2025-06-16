Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol

Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophistication at Mina Al Arab.
Роскошь набережной, живущая в самом престижном сообществе Рас-Аль-Хаймы.
1, 2 и 3 Спальни Апартаменты и Пентхаусы | Передача: Q2 2028
Обзор проекта:
Мирасол - новая прибрежная достопримечательность RAK Properties, расположенная в самом сердце Мина Аль-Араб - спокойной, спланированной мастерами набережной в Рас-Аль-Хайме. Предлагая ограниченную коллекцию роскошных апартаментов на пляже и пентхаусов, Mirasol сочетает в себе изящную архитектуру с видом на открытое море, удобствами в курортном стиле и близостью к предстоящему комплексному курорту Wynn.
Благодаря щедрым макетам, современному дизайну и прямому доступу к пляжной набережной, Mirasol идеально подходит для взыскательных домовладельцев и инвесторов, ищущих как образ жизни, так и долгосрочную ценность.
Цены начинаются с:
1 спальня ~ 56 м2 от 372.000 €
2 спальни ~ 110 м2 от 580 000 €
3 спальни ~ 258 м2 от 1.255.000 €
3 спальные пентхаусы ~ 354 м2 от 3.000.000 €
📆 Платежный план: Гибкие варианты
📅 Завершение: Q2 2028
📈 Высокий потенциал ROI с роскошным бумом Рас-Аль-Хаймы
Резиденции и интерьеры:
Просторные макеты открытой планировки с видом на море или бульвар.
Стекло от пола до потолка для естественного света.
Подогнанные кухни с европейской техникой.
Элегантные ванные комнаты с высококлассными светильниками.
Большие балконы или террасы (некоторые единицы с частными бассейнами).
Инфраструктура умного дома.
Удобства Mirasol:
Бассейн с видом на набережную.
Современный тренажерный зал и оздоровительный центр.
Детские игровые зоны и затененные семейные зоны.
Сады и сады, в которых есть
Розничная торговля на первом этаже, кафе и изысканная столовая.
24/7 охрана, консьерж и крытый паркинг.
Вход на пристань и набережная.
📍 Местоположение: Мина Аль Араб, Рас Аль Хайма
5 минут до InterContinental Mina Al Arab Resort
10 минут до Wynn Resort & Casino (2027)
15 минут до Al Hamra Mall & Golf Club
45 минут до Дубая через E311
Рядом со школами, яслями, медицинскими центрами
Идеально для:
ОАЭ и международные инвесторы стремятся к скорейшему вступлению в сектор роскоши RAK.
Жители, ищущие спокойного пляжа, живут вдали от городской суеты.
Покупатели ищут прирост капитала и высокий спрос на аренду.
Искатели дома для отдыха или цифровые кочевники, ищущие роскошную прибрежную жизнь.