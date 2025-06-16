Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol

Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophistication at Mina Al Arab.

Роскошь набережной, живущая в самом престижном сообществе Рас-Аль-Хаймы.

1, 2 и 3 Спальни Апартаменты и Пентхаусы | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

Мирасол - новая прибрежная достопримечательность RAK Properties, расположенная в самом сердце Мина Аль-Араб - спокойной, спланированной мастерами набережной в Рас-Аль-Хайме. Предлагая ограниченную коллекцию роскошных апартаментов на пляже и пентхаусов, Mirasol сочетает в себе изящную архитектуру с видом на открытое море, удобствами в курортном стиле и близостью к предстоящему комплексному курорту Wynn.

Благодаря щедрым макетам, современному дизайну и прямому доступу к пляжной набережной, Mirasol идеально подходит для взыскательных домовладельцев и инвесторов, ищущих как образ жизни, так и долгосрочную ценность.

Цены начинаются с:

1 спальня ~ 56 м2 от 372.000 €

2 спальни ~ 110 м2 от 580 000 €

3 спальни ~ 258 м2 от 1.255.000 €

3 спальные пентхаусы ~ 354 м2 от 3.000.000 €

📆 Платежный план: Гибкие варианты

📅 Завершение: Q2 2028

📈 Высокий потенциал ROI с роскошным бумом Рас-Аль-Хаймы

Резиденции и интерьеры:

Просторные макеты открытой планировки с видом на море или бульвар.

Стекло от пола до потолка для естественного света.

Подогнанные кухни с европейской техникой.

Элегантные ванные комнаты с высококлассными светильниками.

Большие балконы или террасы (некоторые единицы с частными бассейнами).

Инфраструктура умного дома.

Удобства Mirasol:

Бассейн с видом на набережную.

Современный тренажерный зал и оздоровительный центр.

Детские игровые зоны и затененные семейные зоны.

Сады и сады, в которых есть

Розничная торговля на первом этаже, кафе и изысканная столовая.

24/7 охрана, консьерж и крытый паркинг.

Вход на пристань и набережная.

📍 Местоположение: Мина Аль Араб, Рас Аль Хайма

5 минут до InterContinental Mina Al Arab Resort

10 минут до Wynn Resort & Casino (2027)

15 минут до Al Hamra Mall & Golf Club

45 минут до Дубая через E311

Рядом со школами, яслями, медицинскими центрами

Идеально для: