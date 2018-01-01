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Высокий жилой комплекс с искусственными озёрами и песчаным пляжем, The Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€13,72 млн
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16
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О комплексе

Изящный небоскрёб в одной из самых востребованных локаций Дубая — на острове Палм-Джумейра. Архитектуру Como Residences отличают плавные линии фасада, вдохновлённые морскими волнами, и каскад искусственных озёр. В башне есть апартаменты, дюплексы и пентхаус.

Эта элегантная башня возвышается над районом, гармонично вписываясь в ландшафт роскошных курортов, магазинов, развлекательных заведений и ресторанов.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре: бассейн с песчаным пляжем, несколько инфинити-бассейнов, тренажёрный зал, спа и wellness-центр, корты для игры в сквош, корты для падел-тенниса, кафе, бизнес-центр с переговорными, 3–6 парковочных мест (в зависимости от квартиры).

Расположение и объекты поблизости

На острове Палм-Джумейра в окружении главных достопримечательностей Дубая. Рядом с Como Residences находятся аквапарк Aquaventure, океанариум The Lost Chambers и торговый центр Nakheel Mall с более 300 магазинами.

Из Como Residences можно будет добраться до Dubai Marina за 10 минут на машине, за 20 — до Downtown и Business Bay и за 25 — до аэропорта.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высокий жилой комплекс с искусственными озёрами и песчаным пляжем, The Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€13,72 млн
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Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Квартира в элитном жилом комплексе Park Gate Residences в районе Bur Dubai. Резиденция сочетает в себе стильный дизайн интерьеров и высокий уровень комфорта! Резидентам Park Gate Residences доступен широкий спектр удобств премиум-класса: ландшафтные зоны с водными объектами; газон на крыше подиума, с бассейном и игровой зоной для детей; фитнес-клуб с раздевалками и детской игровой комнатой; продуктовые магазины у дверей дома; просторные парковки на подземном и подиумном уровнях, где выделены места под каждую резиденцию. Комьюнити wasl1 находится на границе между старым и новым Дубаем, поэтому отсюда легко попасть в любой уголок города. План оплаты: 5% - первоначальный взнос 95% - (в течение 6 лет с момента бронирования) Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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