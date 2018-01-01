Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €177,561

37–62 м² 2

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Апарт-отель Boutique 7, также известный как Boutique 7 Residence, представляет собой жилой дом в районе Барша-Хайтс в Дубае. В 18-этажной башне , расположенной на улице Аль-Фосул , есть студии и апартаменты с 1 спальней , а также дуплексы с 2, 3 и 4 спальнями . Barsha Heights — популярный район в Дубае. Ранее называвшийся Tecom , он расположен в центре города, и до него легко добраться по улице Шейха Зайда . В сообществе есть несколько жилых и коммерческих проектов с доступом к магазинам, ресторанам, развлекательным, образовательным, спортивным и медицинским учреждениям . Инфраструктура: Удобства в Boutique 7 Residence включают крытую парковку, лифты и круглосуточную охрану . Для фитнеса в нем есть тренажерный зал и бассейн, а в торговой зоне есть ресторан, парикмахерская и продуктовый магазин . Расположение позволяет легко добраться на работу на личном и общественном транспорте . Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!