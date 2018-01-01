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  3. Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€696,807
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15
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О комплексе

Предлагаются меблированные виллы и таунхаусы с различными планировками.

Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€696,807
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