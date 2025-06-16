  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа

Квартира в новостройке Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$699,274
;
32
Оставить заявку
ID: 27587
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан

Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлечениями мирового уровня. Остров Аль-Марджан быстро стал одним из самых популярных мест в ОАЭ благодаря своим роскошным курортам, оживленным набережным и прямому выходу к Персидскому заливу. Удобное расположение делает его идеальным для инвестиций, туризма и комфортной жизни на побережье, сочетая природную красоту и современную инфраструктуру.

Квартиры на острове Аль-Марджан, представленные на продажу, продуманы с учетом разных потребностей как инвесторов, так и тех, кто ищет постоянное жилье. Главным преимуществом проекта является удобная рассрочка на длительный срок после сдачи проекта в эксплуатацию, что делает покупку доступной для многих. Это отличное предложение для тех, кто хочет приобрести квартиру для отдыха, постоянного проживания или выгодных вложений на быстрорастущем рынке недвижимости ОАЭ.

Квартиры полностью меблированы и готовы к проживанию. Все они характеризуются современным дизайном, качественной отделкой и стильной мебелью. Это избавляет от хлопот с обустройством и позволяет сразу комфортно жить, наслаждаясь элегантностью и удобством.

Жители смогут наслаждаться расслабляющей жизнью с прямым выходом к пляжу, удобствами курортного уровня и атмосферой космополитичного острова Аль-Марджан. Независимо от того, хотите ли вы создать личный оазис или вложиться в доходную аренду, этот проект Playa Viva предлагает редкую возможность совместить выгодные инвестиции и роскошный образ жизни.


RKT-00025

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс 15 Cascade с хорошей инфраструктурой в Мотор Сити, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$420,403
Жилой комплекс Empire LakeViews
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс Ghost by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$269,066
Жилой комплекс Новый проект Jumeirah Residences Emirates Towers с бассейном, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Trade Center, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,88 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Sofitel Residences с бассейном и оздоровительным центром рядом с Бурдж Халифа, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$677,127
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$699,274
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс AG 9INE
Жилой комплекс AG 9INE
Жилой комплекс AG 9INE
Жилой комплекс AG 9INE
Жилой комплекс AG 9INE
Показать все Жилой комплекс AG 9INE
Жилой комплекс AG 9INE
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Меблированная квартира в новом комплексе AG 9INE в районе Dubai Land! Для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: ультрасовременный тренажерный зал, омолаживающий оздоровительный клуб и сверкающий ба…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс The Crestmark
Жилой комплекс The Crestmark
Жилой комплекс The Crestmark
Жилой комплекс The Crestmark
Жилой комплекс The Crestmark
Показать все Жилой комплекс The Crestmark
Жилой комплекс The Crestmark
Дубай, ОАЭ
от
$817,761
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Апартаменты в элитном проекте The Crestmark в оживленном районе Business Bay! Потрясающий вид на Дубайский водный канал! Полностью меблированная кухня! Отличный вариант для инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Резиденции представлены минимум с одни…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$922,867
Проект Expo Valley включает более 300 таунхаусов и вилл. Сообщество также включает образовательные и оздоровительные центры, достопримечательности Expo City Dubai. В сообществе есть eco-friendly удобства, такие как озеро, природный заповедник, фермерское хозяйство. В таунхаусах и виллах есть…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации