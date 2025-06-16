Квартира в новостройке One Development – DO Residences on Dubai Islands, Just Steps from the Beach.

Одно развитие – DO Резиденции на островах Дубая, в нескольких шагах от пляжа.
Beachfront Luxury с Rhythm & AI - вдохновленная музыкой жизнь всего в нескольких минутах ходьбы от берега
Расположение на островах Дубая:
Прямой доступ к пляжам с белым песком, кристально чистой набережной и знаковым видом на горизонт.
Близость к Дейре, центр Дубая, международный аэропорт Дубая (15-20 мин).
Планируемая инфраструктура: пристани для яхт, развлекательные районы, водные такси, пляжные клубы.
Основные моменты проекта - новый стандарт жизни в бутике:
DO - первый музыкальный и ритм-вдохновленный бренд в Дубае, предназначенный для чувств.
Роскошные резиденции с услугами гостиничного уровня и проживанием с искусственным интеллектом.
Архитектурно вдохновлен ритмом, текучестью и прибрежной элегантностью.
Куратор One Development в сотрудничестве с мировыми дизайнерами.
Unit Mix и цены
Тип устройства.
Студия 47-55 м2 от 245.000 €
1 Спальня 85-95 м2 от 460 000 €
2 спальня 130-145 м2 от 699.000 €
3 спальни 180-200 м2 от 1,280,000 €
Гибкий платежный план и завершение:
20% при бронировании
50% при строительстве
30% при передаче (Q2 2027)
Уникальные особенности и удобства:
Музыкально-синхронное освещение и контролируемые ИИ системы настроения в каждом доме.
Делай. Lounge: кураторские плейлисты, живые мероприятия, гостевые DJ-сеты.
Отель-как лобби, консьерж и услуги по дому.
Подпись на крыше бесконечный бассейн с видом на пляж.
Оздоровительный спа, сауна, фитнес, коворкинг хаб.
Розничная набережная, бутик-кафе, умные ящики.
Зачем инвестировать в резиденции?
Многомиллиардная трансформация Дубайских островов.
Расположен рядом с предстоящими развлекательными зонами, роскошными курортами и водным транспортом.
Уникальный дизайн для арендаторов, туристов и цифровых кочевников.
Потенциальная рентабельность инвестиций: 7-10% на краткосрочную аренду.
Высокая оценка капитала по мере развития островов Дубай.
Идеально для
Инвесторы получают ранний доступ в зону высокого роста.
Пляж, услуги Smart TechLuxury End-UsersHotel.
+ пляжный отдых.