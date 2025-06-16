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  4. Квартира в новостройке One Development – DO Residences on Dubai Islands, Just Steps from the Beach.

Квартира в новостройке One Development – DO Residences on Dubai Islands, Just Steps from the Beach.

Дубай, ОАЭ
от
$287,715
BTC
3.4223131
ETH
179.3780626
USDT
284 459.4021425
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26711
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

О комплексе

Перевод
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English English

Одно развитие – DO Резиденции на островах Дубая, в нескольких шагах от пляжа.

Beachfront Luxury с Rhythm & AI - вдохновленная музыкой жизнь всего в нескольких минутах ходьбы от берега

Расположение на островах Дубая:

  • Прямой доступ к пляжам с белым песком, кристально чистой набережной и знаковым видом на горизонт.

  • Близость к Дейре, центр Дубая, международный аэропорт Дубая (15-20 мин).

  • Планируемая инфраструктура: пристани для яхт, развлекательные районы, водные такси, пляжные клубы.

Основные моменты проекта - новый стандарт жизни в бутике:

  • DO - первый музыкальный и ритм-вдохновленный бренд в Дубае, предназначенный для чувств.

  • Роскошные резиденции с услугами гостиничного уровня и проживанием с искусственным интеллектом.

  • Архитектурно вдохновлен ритмом, текучестью и прибрежной элегантностью.

  • Куратор One Development в сотрудничестве с мировыми дизайнерами.

Unit Mix и цены

Тип устройства.

Студия 47-55 м2 от 245.000 €

1 Спальня 85-95 м2 от 460 000 €

2 спальня 130-145 м2 от 699.000 €

3 спальни 180-200 м2 от 1,280,000 €

Гибкий платежный план и завершение:

  • 20% при бронировании

  • 50% при строительстве

  • 30% при передаче (Q2 2027)

  • Уникальные особенности и удобства:

  • Музыкально-синхронное освещение и контролируемые ИИ системы настроения в каждом доме.

  • Делай. Lounge: кураторские плейлисты, живые мероприятия, гостевые DJ-сеты.

  • Отель-как лобби, консьерж и услуги по дому.

  • Подпись на крыше бесконечный бассейн с видом на пляж.

  • Оздоровительный спа, сауна, фитнес, коворкинг хаб.

  • Розничная набережная, бутик-кафе, умные ящики.

Зачем инвестировать в резиденции?

  • Многомиллиардная трансформация Дубайских островов.

  • Расположен рядом с предстоящими развлекательными зонами, роскошными курортами и водным транспортом.

  • Уникальный дизайн для арендаторов, туристов и цифровых кочевников.

  • Потенциальная рентабельность инвестиций: 7-10% на краткосрочную аренду.

  • Высокая оценка капитала по мере развития островов Дубай.

Идеально для

Инвесторы получают ранний доступ в зону высокого роста.

Пляж, услуги Smart TechLuxury End-UsersHotel.

+ пляжный отдых.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Квартира в новостройке One Development – DO Residences on Dubai Islands, Just Steps from the Beach.
Дубай, ОАЭ
от
$287,715
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