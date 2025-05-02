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Жилой комплекс Новая резиденция Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$708,295
14.04.2025
$703,920
13.04.2025
$704,333
12.04.2025
$706,963
11.04.2025
$722,938
10.04.2025
$725,883
09.04.2025
$729,535
08.04.2025
$729,080
06.04.2025
$694,472
05.04.2025
$688,145
04.04.2025
$697,346
03.04.2025
$705,079
02.04.2025
$703,594
01.04.2025
$702,002
30.03.2025
$699,843
29.03.2025
$705,077
28.03.2025
$707,651
27.03.2025
$705,171
26.03.2025
$704,731
25.03.2025
$702,324
24.03.2025
$699,947
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23650
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418241
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Golf Dale by Emaar — это новый премиальный проект, расположенный в динамичном районе Emaar South. Комплекс воплощает идеальное сочетание современного архитектурного стиля и природной гармонии. Просторные квартиры и таунхаусы с видами на ухоженные гольф-поля создают уникальную атмосферу уюта и спокойствия. Здесь каждый элемент продуман до мелочей, чтобы жители могли наслаждаться комфортной жизнью и вдохновляющим окружением.

Одной из главных особенностей проекта являются первоклассные удобства, которые доступны жителям. В их числе — поле для гольфа, современный клубный дом, бассейны для взрослых и детей, а также открытые тренажёрные залы и беговые дорожки. Для любителей активного отдыха предусмотрены площадки для йоги и прогулочные аллеи. Каждый аспект инфраструктуры направлен на создание пространства, которое сочетает в себе расслабленность природного окружения и энергетику современного образа жизни.

Golf Dale by Emaar — это не только комфортное место для жизни, но и перспективное сообщество, где каждый новый день вдохновляет на достижения. Живописные пейзажи, высокий уровень комфорта и развитая инфраструктура делают проект идеальным выбором для тех, кто стремится к гармонии с природой, не отказываясь от преимуществ городской жизни. Станьте частью этого уникального сообщества и ощутите, как современность и природа могут создать ваш идеальный дом.

Удобства:

  • Поле для гольфа на 18 лунок
  • Клубный дом
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Открытый тренажерный зал и беговые дорожки
  • Йога-дек

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/70/20

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Al Maktoum - 5 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 35 минут
  • Центр Абу-Даби - 50 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$708,295
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