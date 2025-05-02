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  3. Жилой комплекс Виллы в новой резиденции Reef 999 с бассейнами рядом с автомагистралями и станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Виллы в новой резиденции Reef 999 с бассейнами рядом с автомагистралями и станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,20 млн
14.04.2025
$1,19 млн
13.04.2025
$1,19 млн
12.04.2025
$1,19 млн
11.04.2025
$1,22 млн
10.04.2025
$1,23 млн
09.04.2025
$1,23 млн
08.04.2025
$1,23 млн
06.04.2025
$1,23 млн
05.04.2025
$1,22 млн
04.04.2025
$1,24 млн
03.04.2025
$1,25 млн
02.04.2025
$1,25 млн
01.04.2025
$1,24 млн
30.03.2025
$1,24 млн
29.03.2025
$1,25 млн
28.03.2025
$1,25 млн
27.03.2025
$1,25 млн
26.03.2025
$1,25 млн
25.03.2025
$1,25 млн
24.03.2025
$1,24 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 23363
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In CRM: 2417950
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Reef 999 by Reef Development — это уникальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Аль-Фурджан, предлагающий изысканные виллы и апартаменты с передовыми технологиями, включая климат-контроль на балконах. Архитектура комплекса гармонично сочетается с современным стилем жизни, а внимание к деталям и качеству создает атмосферу уюта и роскоши. Reef 999 — это идеальное место для семей, которые ценят комфорт, безопасность и удобное расположение.

Проект предлагает уютную семейную атмосферу с доступом к паркам, школам и зонам для отдыха. Уникальные климатизированные балконы позволяют наслаждаться комфортом круглый год, а развитая инфраструктура комплекса, включая бассейны, спортивные площадки и детские игровые зоны, делает его привлекательным для всех возрастов. Жители также оценят близость к торговым центрам и удобные транспортные связи, обеспечивающие быстрый доступ к основным районам города.

Удобства:

  • Кинотеатр под открытым небом
  • Бассейн и джакузи
  • Барбекю-зона с местами для отдыха
  • Детский бассейн
  • Зона для пробежек и йоги
  • Поля для крикета

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 20/40/40%

Особенности квартир

Без отделки, но с полной комплектацией кухни

Преимущества

Reef 999 выделяется высокой доходностью: апартаменты обеспечивают от 9,5% с годовым доходом, а виллы предлагают доходность 9%. Это выгодное предложение для тех, кто ищет актив с перспективами роста в одном из самых динамичных районов Дубая. Инвестиции в Reef 999 — это не только уверенность в завтрашнем дне, но и роскошь, превосходящая ожидания.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс имеет прямой доступ к основным автомагистралям и станции метро Al Furjan (Route 2020). Он находится в непосредственной близости от таких ключевых районов, как Jebel Ali Village, Discovery Gardens и Ibn Battuta Mall, рядом со школами и медицинскими учреждениями.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Виллы в новой резиденции Reef 999 с бассейнами рядом с автомагистралями и станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,20 млн
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