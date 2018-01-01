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Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€285,000
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7
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О комплексе

Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем.

На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, будет предложена разнообразная инфраструктура: терраса для принятия солнечных ванн, ряд ресторанов, баров и лаунж-зон, кинотеатр Dine-in Cinema, оздоровительные центры и детский студийный клуб.

В каждом апартаменте есть гостиная, оборудованная просторными рабочими зонами, креслами в стиле лаунж и высококлассным цифровым оборудованием.

Расположение и объекты поблизости

Находится в оживленном районе Burj с достопримечательностями. Рядом - элитные магазины, Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи и Международный аэропорт Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€285,000
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