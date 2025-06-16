Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Lilian Residences — новый проект, расположенный в самом сердце динамично развивающегося района Dubai South. Малоэтажный комплекс сочетает в себе изысканную простоту, утонченный дизайн и тщательно продуманную архитектуру, что создает пространство, где каждая деталь наполнена смыслом и предназначена для комфорта. Здесь царит особая атмосфера света, уюта и спокойствия.

На крыше здания вас ждет стильный инфинити-бассейн с панорамными видами на город и окрестности, а также уютные зоны отдыха, где можно встретить рассвет с чашкой кофе или провести вечер, любуясь закатом. Зеленый сад на крыше станет местом для неспешных прогулок и встреч с друзьями. Любители активного образа жизни смогут заниматься спортом в полностью оборудованном фитнес-зале под открытым небом, а продуманное зонирование обеспечивает баланс между приватностью и атмосферой живого общения. Для семей с детьми предусмотрена современная игровая площадка.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Детская площадка

Сад

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 30/70

Особенности квартир

Встроенная кухонная техника входит в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Dubai South — это место, где объединены жилые кварталы, бизнес-центры и логистические зоны в единую инфраструктуру, основанную на принципах устойчивого развития, инноваций и долгосрочного роста. Район уже сегодня становится одной из самых востребованных точек для инвестиций и современного проживания, а Lilian Residences — редкая возможность приобрести недвижимость в самом центре этого будущего мегаполиса на выгодных условиях.

Всего в двух минутах от парка, в 15 минутах от нового международного аэропорта Al Maktoum и всего в 16 минутах от глобального центра Expo City.