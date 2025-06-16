  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$225,268
;
Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ
1
Оставить заявку
ID: 27418
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473692
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Lilian Residences — новый проект, расположенный в самом сердце динамично развивающегося района Dubai South. Малоэтажный комплекс сочетает в себе изысканную простоту, утонченный дизайн и тщательно продуманную архитектуру, что создает пространство, где каждая деталь наполнена смыслом и предназначена для комфорта. Здесь царит особая атмосфера света, уюта и спокойствия.

На крыше здания вас ждет стильный инфинити-бассейн с панорамными видами на город и окрестности, а также уютные зоны отдыха, где можно встретить рассвет с чашкой кофе или провести вечер, любуясь закатом. Зеленый сад на крыше станет местом для неспешных прогулок и встреч с друзьями. Любители активного образа жизни смогут заниматься спортом в полностью оборудованном фитнес-зале под открытым небом, а продуманное зонирование обеспечивает баланс между приватностью и атмосферой живого общения. Для семей с детьми предусмотрена современная игровая площадка.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Детская площадка
  • Сад

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 30/70

Особенности квартир

Встроенная кухонная техника входит в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Dubai South — это место, где объединены жилые кварталы, бизнес-центры и логистические зоны в единую инфраструктуру, основанную на принципах устойчивого развития, инноваций и долгосрочного роста. Район уже сегодня становится одной из самых востребованных точек для инвестиций и современного проживания, а Lilian Residences — редкая возможность приобрести недвижимость в самом центре этого будущего мегаполиса на выгодных условиях.

Всего в двух минутах от парка, в 15 минутах от нового международного аэропорта Al Maktoum и всего в 16 минутах от глобального центра Expo City.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Bellavista
Дубай, ОАЭ
от
$206,027
Жилой комплекс LANA on the Park
Дубай, ОАЭ
от
$226,819
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Vitality с бассейнами, коворкингом и рестораном, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$220,153
Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$649,182
Жилой комплекс One Residence
Дубай, ОАЭ
от
$405,727
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$225,268
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$381,040
Oak Yard Residences by One Yard — это уникальный жилой комплекс, в котором природа и технологии сливаются воедино, создавая пространство для комфортной и гармоничной жизни. Архитектура проекта вдохновлена естественной средой: в отделке фасадов и интерьеров используются натуральные материалы,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Абу-Даби, ОАЭ
от
$220,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 39–74 м²
2 объекта недвижимости 2
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность.Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
371,781
Квартира
39.0
220,548
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Al HABTOOR TOWER
Жилой комплекс Al HABTOOR TOWER
Дубай, ОАЭ
от
$547,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Площадь 78–118 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
547,945
Квартира 2 комнаты
118.0
958,904
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации