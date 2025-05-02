Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ

Golf Grove – жилой комплекс, который предлагает элегантную архитектуру, изысканный дизайн и продуманные до мелочей резиденции с премиальной отделкой. Просторные частные террасы позволяют наслаждаться утренним кофе, видом на живописные гольф-поля, зеркальную гладь воды и панораму центра Дубая. Это место, где спокойствие и роскошь сочетаются с динамичным ритмом жизни, создавая неповторимую атмосферу.

Проект предлагает жителям исключительный уровень комфорта и широкий выбор первоклассных удобств. В комплексе предусмотрены сауна на крыше с потрясающими видами, а также роскошный бассейн на вершине здания, где можно освежиться и насладиться атмосферой уединения. Открытая зона йоги идеально подходит для занятий на свежем воздухе, позволяя достичь гармонии тела и духа. Вечера можно проводить в уютной зоне для барбекю в кругу близких или в стильном клубе, созданном специально для отдыха и общения.

Любители активного образа жизни оценят современный тренажерный зал, оборудованный новейшими фитнес-устройствами, а также специально организованное фитнес-пространство на открытом воздухе. Кинотеатр под открытым небом позволит насладиться просмотром любимых фильмов под звездами, создавая по-настоящему волшебную атмосферу.

Вас ждет уникальный образ жизни, наполненный комфортом, уединением и привилегиями премиального уровня. Это ваш шанс стать частью эксклюзивного сообщества, наслаждаться потрясающими видами и вести образ жизни, о котором вы всегда мечтали.

Удобства:

⁠Кинотеатр под открытым небом

Сауна и бассейн на крыше

Зона йоги

Частные террасы

Клуб и тренажерный зал

⁠Зона для барбекю

Фитнес-центр

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Станция метро - 10 минут

Экспо-Сити - 12 минут

Dubai Hills Mall - 12 минут

Дубай Марина - 14 минут

Пальма Джумейра - 15 минут

Международный аэропорт Аль-Мактум - 20 минут

Расположение и объекты поблизости