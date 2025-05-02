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Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$159,462
14.04.2025
$159,028
13.04.2025
$159,121
12.04.2025
$159,715
11.04.2025
$163,324
10.04.2025
$163,989
09.04.2025
$164,814
08.04.2025
$164,711
06.04.2025
$164,807
05.04.2025
$163,306
04.04.2025
$165,490
03.04.2025
$167,325
02.04.2025
$166,972
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3
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25541
ID новостройки на Realting
In CRM: 2445292
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Golf Grove – жилой комплекс, который предлагает элегантную архитектуру, изысканный дизайн и продуманные до мелочей резиденции с премиальной отделкой. Просторные частные террасы позволяют наслаждаться утренним кофе, видом на живописные гольф-поля, зеркальную гладь воды и панораму центра Дубая. Это место, где спокойствие и роскошь сочетаются с динамичным ритмом жизни, создавая неповторимую атмосферу.

Проект предлагает жителям исключительный уровень комфорта и широкий выбор первоклассных удобств. В комплексе предусмотрены сауна на крыше с потрясающими видами, а также роскошный бассейн на вершине здания, где можно освежиться и насладиться атмосферой уединения. Открытая зона йоги идеально подходит для занятий на свежем воздухе, позволяя достичь гармонии тела и духа. Вечера можно проводить в уютной зоне для барбекю в кругу близких или в стильном клубе, созданном специально для отдыха и общения.

Любители активного образа жизни оценят современный тренажерный зал, оборудованный новейшими фитнес-устройствами, а также специально организованное фитнес-пространство на открытом воздухе. Кинотеатр под открытым небом позволит насладиться просмотром любимых фильмов под звездами, создавая по-настоящему волшебную атмосферу.

Вас ждет уникальный образ жизни, наполненный комфортом, уединением и привилегиями премиального уровня. Это ваш шанс стать частью эксклюзивного сообщества, наслаждаться потрясающими видами и вести образ жизни, о котором вы всегда мечтали.

Удобства:

  • ⁠Кинотеатр под открытым небом
  • Сауна и бассейн на крыше
  • Зона йоги
  • Частные террасы
  • Клуб и тренажерный зал
  • ⁠Зона для барбекю
  • Фитнес-центр

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 10 минут
  • Экспо-Сити - 12 минут
  • Dubai Hills Mall - 12 минут
  • Дубай Марина - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Golf Grove с бассейном, панорамными видами и клубом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$159,462
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