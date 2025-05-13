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Жилой комплекс Новая резиденция Park Lane с бассейном и зелеными зонами, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,15 млн
18.05.2025
$1,16 млн
17.05.2025
$1,16 млн
16.05.2025
$1,16 млн
14.05.2025
$1,17 млн
13.05.2025
$1,16 млн
11.05.2025
$1,15 млн
10.05.2025
$1,16 млн
09.05.2025
$1,15 млн
08.05.2025
$1,14 млн
07.05.2025
$1,15 млн
14.04.2025
$1,14 млн
13.04.2025
$1,14 млн
12.04.2025
$1,15 млн
11.04.2025
$1,17 млн
10.04.2025
$1,18 млн
09.04.2025
$1,18 млн
08.04.2025
$1,18 млн
06.04.2025
$1,18 млн
05.04.2025
$1,17 млн
04.04.2025
$1,19 млн
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16640
ID новостройки на Realting
In CRM: 2365826
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Резиденция располагает спортивными площадками и фитнес-центром, инфинити-бассейном, детской площадкой, ухоженными зелеными зонами.

Окончание строительства - октябрь 2028 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Park Lane с бассейном и зелеными зонами, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,15 млн
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