Жилой комплекс Новая резиденция Park Lane с бассейном и зелеными зонами, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

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Апартаменты в новом проекте Sky Residences 3 в районе Expo City Dubai! Экологически чистый район! Прекрасный вариант для семейной жизни! Рассрочка без % после передачи ключей на 5 лет!
В данном проекте:
- стоимость 1 bedroom начинается от 435 613 $.
Удобства комплекса: бассейн, парков…
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DDA Real Estate
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Мараси Драйв, расположенный в самом сердце Бизнес-Бэй Дубая, предлагает увлекательную прогулку вдоль канала в оживленном центральном районе, где гармонично сочетаются жилые, коммерческие и развлекательные удобства. Эти удивительные апартаменты-студии, апартаменты с 1 спальней и апартаменты с…
Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.
Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во вн…