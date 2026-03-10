  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$310,004
Год сдачи 2028
Количество этажей 42
Эксклюзивные квартиры на набережной в Даунтаун Умм-аль-Кувейн с рассрочкой платежа Даунтаун Умм-аль-Кувейн (Downtown Umm Al Quwain) — это новое сердце прибрежной жизни эмирата, где сочетаются тишина природы и ритм современной инфраструктуры. Район объединяет природную красоту береговой линии…
Агентство
TEKCE Real Estate
Апарт - отель Амра
Апарт - отель Амра
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$204,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 30
Площадь 49 м²
🏝️ AMRA – первый wellness-курорт премиум-класса в нетронутой лагуне ОАЭ! 📍 Умм-эль-Кайвайн – экологичный заповедник у моря, всего 20 минут до казино Wynn на острове Marjan. 🔹 Концепция проекта: ✅ Первый в ОАЭ интегрированный wellness-курорт класса «люкс» ✅ Экология: восстановление ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.0
204,000
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Downtown UAQ
Жилой комплекс Downtown UAQ
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$302,850
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 52–200 м²
Представляем знаковый проект от всемирно известного застройщика который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье в новом районе Downtown UAQ (Умм-Аль-Кувейн). Застройщик, пионер модели обратной интеграции (Backward Integration), гарантирует непревзойденное качество и своевре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.7
302,850
Квартира 2 комнаты
68.1
404,050
Квартира 3 комнаты
199.7
1,17 млн
Агентство
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$1,19 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 42
Эксклюзивные квартиры на набережной в Даунтаун Умм-аль-Кувейн с рассрочкой платежа Даунтаун Умм-аль-Кувейн (Downtown Umm Al Quwain) — это новое сердце прибрежной жизни эмирата, где сочетаются тишина природы и ритм современной инфраструктуры. Район объединяет природную красоту береговой линии…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$368,206
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Остров Собха Синия – Ультра-Люксовый остров ОАЭ от Sobha Realty.Эксклюзивные пляжные виллы и резиденции на природном острове Умм-эль-Кувейн - Смешивание первозданной природы, оздоровительного и высокого уровня жизни.Уединенный остров, соединенный с городомРасположен на острове Аль-Синия, все…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Жилой комплекс The World's First Comprehensive Wellness Resort
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 14
Сочетая роскошную жизнь с гармонией природы, первый в мире интегративный оздоровительный курорт, предлагающий апартаменты с видом на море, бассейны на крыше, сочные сады и лагуны. Добро пожаловать в новую жизнь
Агентство
Umed properties
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$404,272
Год сдачи 2028
Количество этажей 42
Эксклюзивные квартиры на набережной в Даунтаун Умм-аль-Кувейн с рассрочкой платежа Даунтаун Умм-аль-Кувейн (Downtown Umm Al Quwain) — это новое сердце прибрежной жизни эмирата, где сочетаются тишина природы и ритм современной инфраструктуры. Район объединяет природную красоту береговой линии…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Island
Жилой комплекс Island
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$301,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 48–1 035 м²
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый водами арабского залива и может похвастаться разнообразным ландшафтом - от белоснежных песчаных пляжей, до заповедников с густыми манговыми деревьями, в которых обитают газели, фламинго, редкие виды череп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.5
301,500
Квартира 2 комнаты
51.3
383,000
Вилла
447.9 – 1 035.0
2,89 млн – 6,36 млн
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$328,767
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Премиум апартаменты у моря с выходом на пляж. Качественная отделка, встроенные шкафы, оборудованная кухня и санузел. Имеется больше 35 штук удобств для комфортного проживания жителей. Инфинити бассейн на крыше здания, бассейн для детей, полностью оборудованный тренажерный зал, детские игр…
Агентство
Umed properties
Жилой комплекс Selene Beach Residences
Жилой комплекс Selene Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$303,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Апартаменты в потрясающем жилом комплексе Selene Beach Residences на острове Siniya Island в Umm Al Quwain! Захватывающие виды на пышное поле для гольфа и сверкающий природный пляж! Полностью меблированная кухня с техникой! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Florine Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$329,243
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Апартаменты в шикарном проекте Florine Beach Residences в районе Umm Al Quwain! Рядом великолепный пляж и поле для гольфа! Панорамный вид на море! В окружении пышной зелени! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$319,051
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Потрясающие апартаменты в новом проекте Aquamarine Beach Residences! На берегу моря! Премиальная локация! Множество удобств для отдыха и развлечений! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: пляж, лагуна, инфинити-бассейн, фитнес-центры, парки, детские и…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Delphine Beach Residences
Жилой комплекс Delphine Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$306,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Апартаменты в премиальном проекте Delphine Beach Residences в районе Umm Al Quwain! Полностью меблированные! Прямой выход к морю и пляжу! Прекрасное место для отдыха и развлечений! Множество удобств! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: пляж у лагуны…
Агентство
DDA Real Estate
